Da domenica 7 giugno torna l’apertura estiva de La Formaggeria di La Fissello Doc a Villar San Costanzo

Con l’arrivo della bella stagione riapre a pieno ritmo lo shop de La Formaggeria di La Fissello Doc a Villar San Costanzo, uno dei punti di riferimento più amati da residenti, passanti e turisti diretti verso le montagne della Val Maira. Situato nell’area artigianale del paese, direttamente sulla strada provinciale, il punto vendita rappresenta la vetrina ufficiale dell’Azienda Agricola La Fissello Doc. Qui è possibile trovare l’intera gamma di eccellenze casearie prodotte in azienda: dai formaggi freschi ai prodotti a lunga stagionatura, passando per specialità che ogni anno conquistano gli appassionati.

Il richiamo irresistibile del gelato e dello yogurt

Nel periodo estivo, uno dei prodotti più gettonati è senza dubbio il freschissimo gelato fiordilatte, erogato direttamente nel cono o nella coppetta. Una cremosità unica, ottenuta con il latte dell’azienda, che rende la sosta quasi obbligatoria per chi transita in zona. Accanto al gelato trovano spazio anche lo yogurt gelato e lo yogurt alla frutta, rigorosamente di stagione, ideali per una pausa fresca e genuina.

Una produzione che parla di territorio

Ciò che rende unici i prodotti de La Fissello Doc è la fedeltà alle tradizioni locali. Tutti i formaggi e i latticini sono realizzati con latte crudo di mungitura, non sottoposto a trattamenti termici, secondo ricette antiche che valorizzano al massimo le caratteristiche del latte delle mucche e delle capre allevate in azienda.

La selezione è ampia e di altissima qualità:

Caprini e vaccini freschi

Tome, tomini e bocconcini

Mozzarelle filanti

Burro artigianale

Formaggi a varie stagionature

Erborinati di eccellenza, caratterizzati ogni anno da sfumature organolettiche diverse legate alla stagionalità del latte e alle condizioni ambientali

Successo meritato

La qualità della produzione, unita alla cortesia e alla disponibilità dello staff, ha trasformato La Formaggeria in una meta consolidata. Durante l’estate il passaparola si fa ancora più intenso e sono tanti i clienti nuovi che varcano la soglia attratti dalle recensioni entusiastiche e dalla curiosità di assaggiare prodotti così genuini.

Orari estivi dello shop

Lunedì: chiuso

Da martedì a domenica: 8,30 – 12,30 / 15,30 – 19,00

La domenica pomeriggio lo shop rimane aperto, rendendo più comoda la visita per chi arriva da fuori o approfitta del weekend per una gita in montagna.

Dove trovare La Fissello Doc anche nei mercati

Oltre allo shop fisso, l’azienda è presente con i suoi prodotti nei principali mercati della provincia di Cuneo:

Mercoledì e sabato mattina – Mercato della Terra di Saluzzo (sotto l’Ala di Ferro)

Lunedì mattina – Mercato di Centallo

Giovedì mattina – Mercato di Villafalletto

Sabato mattina – Mercato di Campagna Amica di Cuneo



La Formaggeria – La Fissello Doc - Via I Maggio 33 – Villar San Costanzo (CN)

www.caseificiolafissello.it

Se state pianificando una gita in Val Maira o semplicemente cercate formaggi e latticini di altissima qualità, La Formaggeria di La Fissello Doc è una tappa che non delude mai. Un piccolo gioiello di artigianalità piemontese che merita di essere scoperto e riscoperto, cono di gelato alla mano.