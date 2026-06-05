Grandi novità e occasioni imperdibili da Europrezzi: tutto per la casa, il giardino e la tavola a prezzi shock!

Continua la straordinaria ondata di convenienza nei punti vendita Europrezzi. Questa settimana il volantino si rinnova con una selezione esclusiva di articoli pensati per rinfrescare il look della vostra casa, godervi al meglio gli spazi all'aperto e concedervi un momento di dolcezza, sempre con un occhio di riguardo al portafoglio.

Che si tratti di arredare il giardino, illuminare i vostri ambienti o preparare una tavola speciale, Europrezzi ha la risposta giusta al prezzo più basso del mercato. Le offerte sono valide da subito e fino a esaurimento scorte: l'invito è di affrettarsi per non perdere le occasioni più ghiotte!

I Nuovi Prodotti in Evidenza

Crostate Cradel (Formato da 300g) – € 1,75



Il sapore autentico della tradizione pasticcera direttamente sulla vostra tavola. Preparate con ingredienti selezionati e una frolla fragrante, le crostate Cradel sono perfette per iniziare la giornata con energia o per una merenda genuina in famiglia. Un prezzo così piccolo per una qualità così grande!

Bicchiere con cannuccia – € 1,00



Pratico, colorato e ideale per l'estate. Questo bicchiere con cannuccia incorporata e tappo salvagoccia è l'accessorio perfetto per sorseggiare le vostre bevande fresche, frullati o cocktail all'aperto, evitando fastidiosi rovesciamenti. Un vero e proprio must-have per i vostri pomeriggi in giardino o in spiaggia a un prezzo simbolico.

Candelabro a 5 fuochi (Altezza 150 cm) – € 15,00



Un tocco di pura eleganza e maestosità per i vostri ambienti interni o per eventi speciali. Con un'altezza scenografica di ben un metro e mezzo e una struttura solida a cinque bracci, questo candelabro diventerà il protagonista assoluto del vostro salone o delle vostre cene di gala. Un elemento d'arredo di classe a una cifra incredibilmente competitiva.

Sedia da giardino – € 13,50



Comoda, resistente agli agenti atmosferici e dal design funzionale. Perfetta per rinnovare l'arredo di terrazzi, balconi e verande in vista della bella stagione. Facile da pulire e da riporre, garantisce il massimo del comfort per i vostri momenti di relax all'aria aperta senza pesare sul budget familiare.

Lampada a 4 luci – € 10,00



Illumina i tuoi spazi con stile e modernità. Questa lampada a quattro punti luce offre un'ottima diffusione della luminosità, ideale per soggiorni, cucine o studi. Un pezzo di design contemporaneo e minimalista che unisce perfettamente l'utilità estetica alla massima convenienza economica.

Lanterna da esterno (Altezza 63 cm) – € 15,00



Crea un'atmosfera magica e accogliente nelle tue serate estive. Grazie alle sue dimensioni generose (ben 63 centimetri di altezza), questa lanterna è l'ideale da posizionare a terra all'ingresso, lungo i vialetti o accanto al tavolo da pranzo esterno. Inserendo una candela o luci a LED, donerà un fascino intramontabile a qualsiasi spazio esterno.

Non lasciarti sfuggire queste incredibili promozioni! La convenienza ti aspetta nei punti vendita Europrezzi, ma ricorda: gli stock sono limitati e i prodotti vanno a ruba!

Dove Trovarci

Vieni a scoprire l'intero assortimento e tutte le altre offerte attive direttamente nei nostri negozi. Il personale di Europrezzi è pronto ad accoglierti nei seguenti punti vendita sul territorio: