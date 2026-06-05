A Lagnasco torna la “Corri Pedala Corri del Varaita”: sport, benessere e comunità con l'US Acli Cuneo

Prosegue il calendario delle iniziative sportive promosse da US Acli Cuneo, in collaborazione con le realtà locali, per valorizzare il benessere, la socialità e la partecipazione attiva attraverso eventi aperti a tutta la comunità.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto promosso da USACLI Cuneo e ACLI Cuneese grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, con il supporto di Hydro Sport e la collaborazione della Pro Loco di Lagnasco.

Martedì 9 giugno Lagnasco ospiterà la 4ª edizione della “Corri Pedala Corri del Varaita”, abbinata al 2° Memorial Beppe Risso, una manifestazione che unisce corsa e mountain bike in un percorso dinamico e accessibile.

La gara prevede tre segmenti: 3 km di corsa, 14 km in MTB e 1,5 km di corsa, con partenza dagli impianti sportivi del paese. Come riportato nel materiale ufficiale: “Ore 18.00 iscrizioni e apertura zona cambio – Ore 19.30 partenza gara –

A seguire pasta party aperto a tutti”. Accanto alla competizione principale, dalle 17.00 è in programma la 2ª edizione di Giociclismo, un’attività ludico‑sportiva dedicata ai bambini, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Lagnasco, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della bicicletta in un contesto sicuro e divertente.

"Eventi come questo rappresentano un’occasione per vivere lo sport come momento di incontro, partecipazione e crescita per tutte le fasce d’età», sottolineano gli organizzatori. «La formula combinata corsa‑MTB permette di coinvolgere atleti, appassionati e gruppi di amici, mantenendo un forte spirito comunitario".

Sono previsti riconoscimenti per i primi tre classificati nelle categorie individuali maschili (Over 50 e Under 50), femminili e staffette miste. È garantito il servizio ambulanza.

La manifestazione sarà rinviata in caso di maltempo.

Iscrizioni: €10 singoli – €20 staffette (10+10)

Pasta party: €10, con premi a sorteggio (prenotazione obbligatoria entro le 19.00)

Per i non tesserati US Acli: tesseramento giornaliero €2 – tessera annuale €8

È richiesto il certificato medico non agonistico per i non tesserati.

Per informazioni e preiscrizioni (gara e pasta party): Marco – 335 6457461