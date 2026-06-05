Ad Alba la Bocciofila attende il nuovo bando. L'assessore Tibaldi: “Riaprire e riassegnare la struttura entro la prossima stagione sportiva”

La Bocciofila comunale di Alba resta al centro del dibattito politico cittadino. A riportare il tema in Consiglio comunale è stato il consigliere Domenico Boeri che ha chiesto chiarimenti sui tempi del nuovo bando e sul futuro della struttura, dopo la chiusura di parte degli spazi avvenuta alla fine di aprile.

A rispondere è stato l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, che ha precisato come non si possa parlare di una chiusura totale dell’impianto.

“La Bocciofila non è stata chiusa. La struttura è attiva in alcune sue parti, mentre sono state sospese le attività negli spazi che non risultano conformi alle normative e sui quali stiamo lavorando per riportare la situazione alla piena regolarità, soprattutto sotto il profilo della sicurezza”, ha spiegato.

L’assessore ha ricordato che il Comune è rientrato nella gestione diretta dell’impianto e che, nel frattempo, sono stati mantenuti gli utilizzi già in essere. Al mattino gli spazi continuano a essere utilizzati dalle scuole, mentre nel pomeriggio ospitano alcune associazioni sportive.

Parallelamente sono stati avviati confronti con i praticanti del gioco delle bocce e con le federazioni di riferimento.

“Abbiamo incontrato gli appassionati insieme alla federazione regionale e provinciale e comunicato che il bocciodromo all’aperto è disponibile e fruibile per tutti coloro che desiderano praticare questo sport”, ha sottolineato Tibaldi.

Il nodo principale resta però quello del nuovo affidamento gestionale. L’Amministrazione sta valutando diverse ipotesi, compresa la possibilità di una gestione mista o affidata direttamente a un’associazione o a una società sportiva.

“Stiamo definendo la situazione e facendo alcune riflessioni sulla tipologia di gestione. L’idea è arrivare all’inizio della nuova stagione sportiva con la struttura riaperta, riassegnata e con una gestione più lineare e trasparente rispetto al passato”, ha dichiarato l’assessore.

Nel frattempo il Comune ha già assegnato alcuni spazi al Gruppo Sportivo Sordi, che avrà una propria sede all’interno dell’impianto, nelle aree non interessate dagli interventi di adeguamento.

Non solo. Palazzo civico sta valutando ulteriori investimenti per migliorare la struttura.

“Stiamo ragionando anche sulle progettualità future. Ad esempio la Bocciofila non dispone di spogliatoi e stiamo raccogliendo preventivi per ampliare i servizi e restituire piena vitalità a un luogo storico, molto richiesto e importante per la città”, ha aggiunto Tibaldi.

Nella replica finale, Boeri ha preso atto degli impegni annunciati dall’Amministrazione, ma ha evidenziato come il tema si trascini ormai da diversi mesi.

“Spero che queste riflessioni, che vanno avanti da tempo, abbiano finalmente una conclusione rapida. La Bocciofila non è soltanto uno spazio sportivo: è anche un luogo di incontro, dove molte persone si ritrovano per giocare a carte, bere un caffè e stare insieme”, ha osservato il consigliere.

Da qui l’invito a rispettare la tempistica indicata dall’assessore.

“L’inizio della stagione sportiva è alle porte e coincide sostanzialmente con settembre. Mi auguro davvero che per allora la struttura possa riaprire completamente”, ha concluso Boeri.