Valle Grana, tra potenzialità e criticità: il sopralluogo del consigliere regionale Mauro Calderoni

Una giornata di ascolto e confronto sul territorio per raccogliere esigenze, proposte e prospettive direttamente dalle comunità locali. Il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Calderoni ha visitato nei giorni scorsi la Valle Grana, incontrando aziende, cooperative, amministratori, volontari e cittadini.

“Ci sono territori che, sulla carta, vengono definiti periferici. Poi li attraversi e ti rendi conto che sono invece luoghi centrali per comprendere il presente e costruire il futuro del Piemonte. La Valle Grana è uno di questi”, ha dichiarato Calderoni al termine della visita.

Dal confronto emerge un territorio dinamico, caratterizzato da una forte volontà di investire e innovare. Dalle produzioni legate al Castelmagno alle piccole aziende agricole familiari che puntano su energie rinnovabili e nuove progettualità, la valle si conferma una realtà viva e capace di guardare al futuro.

“Ho incontrato imprenditori che non chiedono scorciatoie ma condizioni per poter lavorare e costruire il proprio futuro. Persone che credono nelle filiere locali e nella possibilità di creare sviluppo senza rinunciare alle proprie radici”, ha sottolineato il consigliere regionale.

Accanto a queste esperienze positive, restano tuttavia criticità strutturali che incidono sulla qualità della vita e sulle prospettive di crescita: disservizi della rete elettrica, difficoltà di connessione digitale, manutenzione insufficiente delle infrastrutture e rischio di isolamento per alcune realtà.

“Quando una comunità investe non può essere lasciata sola. Garantire servizi adeguati nelle aree montane è una condizione essenziale per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità”, ha evidenziato Calderoni.

Particolarmente significativa anche la visita a Casa Vittoria, realtà simbolo della rete di solidarietà locale. “Qui si vede concretamente come volontari e operatori riescano a costruire una comunità coesa, andando oltre la semplice assistenza e offrendo un supporto umano fondamentale”.

Nel confronto pubblico con i cittadini sono emerse alcune priorità condivise: manutenzione delle linee elettriche e delle reti di comunicazione, miglioramento della viabilità provinciale e maggiore cura del territorio e dei sentieri montani.

“Porterò queste istanze nelle sedi istituzionali attraverso iniziative e interrogazioni. L’ascolto ha senso solo se si traduce in azioni concrete”, ha concluso.

Un ringraziamento è stato infine rivolto a Manfredi Rosso, segretario del PD Valle Grana, per l’organizzazione della giornata e per il lavoro di presidio sul territorio.