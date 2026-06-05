Presto sportelli di ascolto in ospedale per gli stomizzati

Si è concluso il corso di formazione, organizzato dall’associazione Apistom La Granda e rivolto ai volontari stomizzati che saranno presto attivi negli sportelli di ascolto tra pari presso le strutture ospedaliere del territorio. “Il percorso formativo - spiegano gli organizzatori - rivolto a chi ha vissuto in prima persona l’esperienza della stomia, è stato seguito da 15 volontari che hanno creato da subito un gruppo coeso e un bellissimo clima di amicizia.

Durante il corso sono stati affrontati temi fondamentali per svolgere il ruolo di volontario in modo consapevole e rispettoso: la psicologa Maura Anfossi, responsabile del servizio di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, ha guidato i partecipanti nell’ascolto empatico e nella relazione di aiuto; l’urologo Roberto Borsa, master secondo livello in Bioetica, Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale, ha illustrato il percorso clinico e il significato del Cas e ha accompagnato il gruppo nella riflessione sull’etica del dono, Franca Alladio, infermiera stomaterapista, ha spiegato il ruolo del volontario e il rispetto dei confini, presentando inoltre i diversi tipi di stomia e le principali criticità dei pazienti; Valentina Marello, diplomata FGB Counseling Gestalt Bodywork, ha illustrato il valore del counseling come strumento di aiuto per i volontari.

“Il valore del servizio allo sportello sta nella testimonianza diretta – sottolineano ancora gli organizzatori -: un messaggio realistico e positivo che ricorda come, con la stomia, sia possibile tornare a vivere pienamente e senza rinunciare alle proprie passioni ed è rivolto a pazienti candidati ad intervento con confezionamento di stomia, pazienti già operati che vivono difficoltà di accettazione o adattamento, a chi desideri un confronto autentico con qualcuno che ci è già passato”.

Con questa iniziativa l’associazione Apistom La Granda conferma il proprio impegno nel sostenere le persone stomizzate, collaborando e integrando il lavoro dei professionisti sanitari nel percorso di cura.

Un grazie alla Direzione Generale dell’Asl Cn1 per avere messo a disposizione la sala in cui si è svolto il corso, al direttore sanitario di Azienda Monica Rebora e alla dottoressa Maria Chiara Benedetto, che hanno portato ai partecipanti rispettivamente il saluto della Direzione Generale e del Dipartimento di Chirurgia, e a Beatrice Allasia, intervenuta in rappresentanza delle stomaterapiste dell’Asl CN1. Il percorso è stato reso piacevole dalla generosità della pasticceria La Nouvelle Epoque e della panetteria Calandri che con i loro dolci e i salatini hanno accompagnato i momenti di pausa.