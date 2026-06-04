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Sanità | 04 giugno 2026, 11:48

Saluzzo, il 27 giugno va in scena “Il giardino degli dei”

Performance a cura di Claudio Del Toro con i partecipanti del laboratorio teatrale del Centro Diurno e della Comunità I Girasoli di Cussanio   con i partecipanti del laboratorio teatrale del Centro Diurno e della Comunità I Girasoli di Cussanio

Saluzzo, il 27 giugno va in scena “Il giardino degli dei”

Sabato 27 giugno alle ore 17.00, presso “Il Quartiere” ex Caserma Mario Musso Piazza Montebello, 1 Saluzzo, andrà in scena lo spettacolo “Il giardino degli dei”, una prosa aperta sui miti greci nata dal percorso teatrale "Attori in Corso” che ha coinvolto le persone del Centro Diurno e della Comunità "I Girasoli" di Cussanio, strutture dirette dal Dott. Andrea Barbieri, del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1. 

L’ingresso è gratuito previa prenotazione del posto al numero 3409097776.

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