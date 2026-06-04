Saluzzo, il 27 giugno va in scena “Il giardino degli dei”

Sabato 27 giugno alle ore 17.00, presso “Il Quartiere” ex Caserma Mario Musso Piazza Montebello, 1 Saluzzo, andrà in scena lo spettacolo “Il giardino degli dei”, una prosa aperta sui miti greci nata dal percorso teatrale "Attori in Corso” che ha coinvolto le persone del Centro Diurno e della Comunità "I Girasoli" di Cussanio, strutture dirette dal Dott. Andrea Barbieri, del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'ASL CN1.
L’ingresso è gratuito previa prenotazione del posto al numero 3409097776.