Bra lancia “Upgrade”: quest'estate i giovani si avvicineranno al volontariato

Giovedì 11 giugno 2026 alle 18, presso la sala affrescata di Palazzo Mathis, verrà presentata l’iniziativa estiva “Upgrade” che mira ad avvicinare i giovani al mondo del volontariato.

La proposta si inserisce all’interno del progetto del Comune di Bra “Allena(menti)” finanziato dal bando “Piemonte per i Giovani” della Regione Piemonte, Direzione Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, dedicato a sostenere azioni e programmi dedicati a giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni.

Durante il periodo estivo i giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado verranno accompagnati in attività di volontariato presso associazioni del tessuto braidese, promuovendo uno sguardo orientativo sulle esperienze svolte e le competenze acquisite.

Attraverso queste esperienze i ragazzi avranno la possibilità di sperimentarsi in nuovi contesti favorendo un processo di conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità. Sarà anche l’occasione di conoscere e valorizzare le realtà associative e volontaristiche del territorio promuovendo un ricambio generazionale all’interno delle associazioni.

Upgrade, è un progetto del Comune di Bra promosso e gestito dall’Informagiovani di Bra, Ascom Form, il Centro Servizi per il Volontariato in convenzione con il Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta.