Fossano: tutto pronto per le finali dell’emozionante primo “Torneo dei Borghi”, chi trionferà fra Borgo Romanisio e Borgo Vecchio?

La sfida decisiva in programma oggi, 4 giugno, alle 22 allo stadio Pochissimo, a precedere, dalle 20, gli altri incontri per decretare podio e classifica generale. Al di là di come si concluderà la competizione, la vera vittoria va alla solidarietà e ai fondi devoluti al Centro Ippoterapico locale

La prima edizione del “Torneo dei Borghi” di Fossano entra nelle sue battute decisive. Stasera, giovedì 4 giugno, sono infatti in programma le finali allo stadio Angelo Pochissimo, a partire dalle ore 20, con la “finalina” 5° e 6° posto Salice – Piazza.

A seguire, alle 21, la finale 3° - 4° Borgo Sant’Antonio – Borgo Nuovo. Alle 22 Borgo Romanisio contro Borgo Vecchio sarà la finalissima che decreterà il primo vincitore della Coppa.

Ieri intanto si sono giocate le semifinali dove Borgo Romanisio ha avuto la meglio su Borgo Sant'Antonio, vincendo 2 – 1, mentre si è tenuto un palpitante Borgo Vecchio - Borgo Nuovo, terminato 2 – 2 nei tempi regolamentari e che ha visto solo trionfare Borgo Vecchio per 4-3 dopo i calci di rigore.

In generale il torneo ha visto durante le qualificazioni un “duopolio di dominio assoluto” composto da Borgo Romanisio e Borgo Vecchio a 14 punti (con la prima squadra poi risultata prima per la miglior vena realizzativa). A 10 punti Borgo Nuovo e Borgo Sant'Antonio. Più distaccate, le due ‘deluse’ che si contenderanno appunto stasera la “finalina” per penultimo e ultimo posto, Borgo Salice e Borgo Piazza.

Il Torneo dei Borghi 2026, è stato brillantemente organizzato dal Fossano Calcio in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Fossano e, a prescindere da chi sarà il vincitore stasera, il successo più grande sarà attribuito al fine benefico della competizione, con i proventi in aiuto del Centro Ippoterapetico di Fossano.