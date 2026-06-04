Solidarietà in tavola a Verduno: un pranzo di beneficenza per finanziare il progetto "Il cibo che cura" in Tanzania

Unire l'eccellenza della convivialità locale a un grande obiettivo di solidarietà internazionale. Sabato 13 giugno, alle ore 12.15, il ristorante Due Lanterne di borgata Molino a Verduno ospiterà un pranzo di beneficenza finalizzato alla realizzazione del progetto "Il cibo che cura", un servizio di supporto dietetico per i pazienti ricoverati presso il Consolata Hospital Ikonda, in Tanzania.

L'evento si inserisce nell'ambito delle priorità globali dell'Unesco dedicate all'Africa. L'iniziativa è proposta dal Club per l'Unesco di Pollenzo Odv di concerto con l'associazione Tanzania nel Cuore Odv, l'associazione culturale Fenice Azzurra Odv e l'associazione culturale Il Corbezzolo, in collaborazione con Donne per la Granda e con il sostegno dell'istituto Missioni della Consolata di Torino. L'appuntamento ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Bra, Pocapaglia e Sanfrè, oltre all'approvazione e al prestigioso patrocinio da parte dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il progetto nasce da una necessità terapeutica fondamentale: lo stato di grave carenza nutrizionale di molti pazienti africani rende rischiosi gli interventi chirurgici e rallenta l'efficacia delle cure. Per supportare gli organismi più debilitati, l'ospedale di Ikonda ha assunto una nutrizionista; ora si rende necessario attrezzare una cucina dedicata alla preparazione di pasti specifici e fornire supporti nutrizionali orali ed endovenosi per i casi più gravi. L'associazione Tanzania nel Cuore Odv punta a raccogliere i 20.000 euro necessari a dare concreta attuazione al piano.

La quota di erogazione liberale per partecipare al pranzo è di 50 euro. Il versamento potrà essere effettuato in contanti durante il pranzo oppure tramite bonifico bancario alla Banca Territori del Monviso (agenzia di Torino), sul conto intestato a Tanzania nel Cuore. La prenotazione è obbligatoria ed entro le ore 22 di lunedì 8 giugno 2026, contattando la referente Anna Messa al numero di cellulare 335/56.31.652.