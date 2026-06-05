SCI DI FONDO / Carollo e Ghio nella squadra maschile World Cup degli azzurri

Sono state ufficializzate le composizioni delle formazioni nazionali di sci di fondo per la stagione agonistica 26/27.

Nella squadra maschile World Cup, la prima del post Pellegrino, figurano due giovani stelle cuneesi: il borgarino Martino Carollo (classe 2003 delle Fiamme Oro) e il roccavionese Davide Ghio (2005, Fiamme Gialle).

(Davide Ghio, celebrato dal Comune di Roccavione)

Il Comune di Roccavione ha voluto celebrare Ghio attraverso un post sui propri canali di comunicazione

"Una convocazione che rappresenta un altro tassello nel suo percorso di crescita. Frutto dell’impegno, della passione e dei sacrifici affrontati in questi anni di sport ad altissimo livello. A Davide vanno i complimenti di tutto il paese che non vede l'ora di poterlo seguire nelle gare del prossimo inverno e di poter vedere quel cappellino con il logo di Roccavione in Coppa del Mondo. Siamo orgogliosi di te e di averti come testimonial di Roccavione nello sci di fondo ai massimi livelli".

Giacomo Barale (C.S. Esercito) è inserito nella squadra junior mentre Leonardo Brondello e Lucia Delfino nel gruppo AIN (Atleti di Interesse Nazionale).

Nella squadra dei tecnici figura la fisioterapista Francesca Siccardi (Sci Club Val Vermenagna ASD).

Paolo Rivero opererà nel ruolo di direttore tecnico del settore giovanile e U23; Andrea Gola (S.C.Valle Pesio A.D.) sarà allenatore della squadra junior.