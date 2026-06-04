Aspettando il Giro d’Italia Women 2026: la carovana rosa e Monviso gravel

Nella giornata di sabato 6 giugno, vigilia della tappa finale del Giro d’Italia Women 2026 Saluzzo – Saluzzo che passerà anche per le Valli Po e Bronda, si terranno due eventi a tema sulla Ciclovia del Monviso destinati rispettivamente alle famiglie con bambini e agli appassionati del gravel.

L’iniziativa è promossa dall'Unione dei Comuni del Monviso con la collaborazione dei Comuni di Rifreddo e di Revello e di associazioni e attività del territorio, il patrocinio di Terres Monviso e dell’ATL cuneese, e il contributo di numerosi sponsor locali.

"La carovana rosa" è una ciclopedalata per famiglie con accompagnatori, così organizzata: partenza da Paesana, tappa e rinfresco a Sanfront, tappa a Rifreddo, e infine arrivo, ristoro e attività ludico ricreative per bambini a Revello. Le disponibilità sono limitate: è possibile iscriversi telefonando al 3407626196 o 3339625813; per chi arriva fino alla tappa finale di Revello, è possibile usufruire del servizio di navetta gratuito (previa prenotazione) per il rientro verso casa.

Il Monviso gravel è invece un cicloraduno non competitivo adatto a gravel, mtb e ebikes, con partenza e arrivo in piazza San Rocco a Revello. Anche per questo evento è possibile iscriversi telefonando ai numeri 3407626196 oppure 3487191997.

Ai primi 100 iscritti a ciascuna delle due pedalate, sarà offerto un pacco-gara omaggio da parte degli organizzatori.

Si dichiara soddisfatto il Presidente, Emanuele Vaudano: “Contribuire alla realizzazione di un’iniziativa che invita alla scoperta della ciclovia di valle ci è sembrato un ottimo modo per festeggiare il passaggio del Giro d’Italia Women. La Ciclovia del Monviso è un’opera che l’Unione ha fortemente voluto e che risponde ad esigenze turistiche di ampio respiro, in linea con una visione di promozione del territorio e della mobilità sostenibile”.