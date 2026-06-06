Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì ha premiato la fedeltà associativa [VIDEO]

Una sala gremita, interventi di alto profilo e un forte richiamo ai valori dell’artigianato come presidio di umanità, creatività e comunità. Si è svolto a Mondovì, nel salone del Museo della Stampa, l’incontro promosso da Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì per la consegna dei riconoscimenti alla Fedeltà Associativa. Grande interesse ha suscitato la tavola rotonda dal titolo “Magnifica Humanitas e Intelligenza Artigiana: custodire l’umano nell’epoca della tecnica”, un momento di riflessione e confronto dedicato al ruolo dell’impresa artigiana in una società attraversata da profonde trasformazioni tecnologiche, economiche e culturali.

L’appuntamento si è aperto con i saluti istituzionali di Alberto Rabbia, assessore alle Attività produttive di Mondovì (presente all’evento insieme a Francesca Botto, assessora alla Cultura), Marco Gallo, assessore regionale alla montagna, aree interne e GAL, Valerio Chiera, presidente Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì, e Davide Merlino, vicepresidente di Confartigianato Cuneo, intervenuto alla cerimonia insieme al vicepresidente vicario Michele Quaglia.

Nel corso degli interventi introduttivi è stato evidenziato come il Sistema dell’artigianato rappresenti ancora oggi uno dei pilastri economici e sociali del territorio, capace di coniugare tradizione e innovazione senza perdere la centralità della persona, del lavoro e delle relazioni umane.

Cuore della serata è stata la tavola rotonda dedicata al tema “Magnifica Humanitas e Intelligenza Artigiana”, ispirata alla recente enciclica di Papa Leone XIV, che ha visto la partecipazione di S.E. Mons. Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì, il quale ha offerto una riflessione profonda sul rapporto tra tecnica e umanità, sottolineando come il progresso possa dirsi autentico solo quando rimane al servizio dell’uomo e della dignità del lavoro.

Al dibattito hanno preso parte anche Luca Crosetto, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Giancarlo Concilio, architetto e car designer per Lancia e Maserati oltre che referente di JAC Italy Design Center, Beatrice Chiappa fotografa monregalese e Andrea Comino della Panetteria Pasticceria Comino di Morozzo.

Attraverso esperienze professionali differenti ma accomunate dal valore del “saper fare”, i relatori hanno raccontato come creatività, sensibilità artigiana e attenzione alla qualità rappresentino elementi indispensabili anche nell’epoca dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. È emersa con forza la necessità di preservare competenze, relazioni e identità territoriali, riconoscendo nell’artigianato non soltanto un modello economico, ma una vera cultura del lavoro.

Particolarmente apprezzato dal pubblico il confronto tra mondi apparentemente distanti, dal design automobilistico alla fotografia, dalla panificazione all’impresa istituzionale, ma uniti dalla medesima attenzione verso la dimensione umana della produzione e della creatività.

A chiudere l’evento è stata la cerimonia dei riconoscimenti alla Fedeltà Associativa, consegnati a 25 imprese che da 35, 40, 50 anni e oltre, condividono e sostengono i valori di Confartigianato Cuneo. Un momento intenso e partecipato, durante il quale sono stati premiati il senso di appartenenza, la continuità imprenditoriale e il contributo dato alla crescita economica e sociale del territorio.

«In un tempo in cui la tecnologia evolve con straordinaria rapidità – ha dichiarato il vicepresidente di Confartigianato Cuneo Davide Merlino – sentiamo ancora più forte il compito di custodire ciò che rende unico il lavoro artigiano: la capacità di creare valore attraverso l’intelligenza delle mani, delle idee e delle relazioni. Le nostre imprese dimostrano ogni giorno che innovazione e umanità possono e devono camminare insieme. Questo incontro ha voluto ribadire proprio questo: il futuro non può prescindere dalla persona, dalla cultura del lavoro e dal legame con le comunità».

«L’iniziativa – ha aggiunto il presidente Confartigianato - Zona di Mondovì Valerio Chiera - ha confermato ancora una volta il ruolo della nostra Associazione come luogo di rappresentanza, dialogo e valorizzazione delle imprese, capace di promuovere occasioni di confronto culturale oltre che economico, mettendo al centro il valore umano dell’impresa artigiana e il suo contributo alla crescita del territorio».

Insigniti

· Salvadori Ezio (Mondovì, Termoidraulici), 60 anni di fedeltà associativa

· Giusta Giacinto (Villanova Mondovì, Edili), 50 anni di fedeltà associativa

· Asvego Pneumatici di Dogliani Alessio e Stefano & C. Snc (Villanova Mondovì, Gommisti), 50 anni di fedeltà associativa

· Unia Maurizio (Roccaforte Mondovì, Carpenteria meccanica), 50 anni di fedeltà associativa

· Eredi Bergerone Arturo Snc (Villanova Mondovì, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Operti Mauro (Vicoforte, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Dho Ezio (Roccaforte Mondovì, Falegnamerie), 35 anni di fedeltà associativa

· Bottero Massimo (Roccaforte Mondovì, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Liboà Lazzaro (Rocca de' Baldi, Produzione e posa di pavimenti), 35 anni di fedeltà associativa

· Bernardini Maurizio (Rocca de' Baldi, Edili), 35 anni di fedeltà associativa

· Galfrè Michele (Pianfei, Falegnamerie), 35 anni di fedeltà associativa

· Benedetto Carlo (Niella Tanaro, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Baricalla Claudio (Niella Tanaro, Edili), 35 anni di fedeltà associativa

· Turco Battistino (Morozzo, Termoidraulici), 35 anni di fedeltà associativa

· Turco Vittorio (Mondovì, Idraulici), 35 anni di fedeltà associativa

· Montaldo Giorgio Srl (Mondovì, Meccanica e subfornitura), 35 anni di fedeltà associativa

· Govone Domenico Arredamenti Snc (Mondovì, Mobilieri), 35 anni di fedeltà associativa

· Eden Idea di Botto Gianpiero e C. Snc (Mondovì, Manutenzione e realizzazione aree verdi), 35 anni di fedeltà associativa

· Delta Pubblicità Srl (Mondovì, Serigrafie), 35 anni di fedeltà associativa

· Cozzo Silvia (Mondovì, Acconciatori), 35 anni di fedeltà associativa

· Barel Srl (Mondovì, Carpenteria meccanica), 35 anni di fedeltà associativa

· Dho Gianmarco (Frabosa Sottana, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Bertolino Carlo (Frabosa Sottana, Scavi e movimento terra), 35 anni di fedeltà associativa

· Frazzo Roberto (Briaglia, Decoratori), 35 anni di fedeltà associativa

· Chionetti Angelo (Bastia Mondovì, Edili), 35 anni di fedeltà associativa