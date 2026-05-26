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Economia | 26 maggio 2026, 12:29

L’azienda Manuello Design ricerca un’impiegata/o back office commerciale e gestione clienti

L’azienda di Murazzano seleziona una figura da inserire in ufficio per attività di contatto con i clienti, gestione ordini e supporto operativo quotidiano – Spedire la propria candidatura a martina@manuellodesign.it

L’azienda Manuello Design ricerca un’impiegata/o back office commerciale e gestione clienti

Manuello Design Srl, azienda con sede in via Rea Sottana 15 a Murazzano, è alla ricerca di una nuova figura da inserire all’interno del proprio ufficio. La selezione è rivolta a una persona precisa, affidabile e organizzata, capace di gestire con professionalità il rapporto quotidiano con clienti.

La posizione prevede un ruolo dinamico, a metà tra attività commerciali e di supporto operativo. La persona scelta si occuperà infatti della gestione del contatto telefonico con i clienti, dell’inserimento e della gestione degli ordini, delle pratiche d’ufficio e del supporto nella preparazione dei preventivi. Sarà inoltre chiamata a interfacciarsi con clienti per le normali attività quotidiane, contribuendo al buon funzionamento dell’organizzazione interna.

Si offre contratto full time.

Attività previste:

  • gestione del contatto telefonico con i clienti
  • inserimento e gestione degli ordini
  • gestione delle pratiche d’ufficio
  • supporto nella preparazione di preventivi
  • interfaccia con clienti e fornitori per attività operative quotidiane

Requisiti:

  • diploma di scuola superiore (preferibilmente ad indirizzo tecnico)
  • buone capacità comunicative e relazionali, soprattutto telefoniche
  • precisione e organizzazione nella gestione delle attività d’ufficio
  • buona dimestichezza con il computer e pacchetto Microsoft Office
  • predisposizione al contatto con il cliente e al lavoro in team
  • affidabilità, serietà e senso di responsabilità
  • capacità di gestione delle priorità e rispetto delle scadenze

Inviare la propria candidatura a martina@manuellodesign.it

Per informazioni chiamare il numero 0173 791110 e chiedere di Martina Rosso.

I.P.

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