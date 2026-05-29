Anap Confartigianato Cuneo: tre maestri artigiani della Granda premiati alla cerimonia nazionale dei maestri d’opera e d’esperienza

Grande soddisfazione per ANAP Confartigianato Cuneo in occasione della seconda Cerimonia nazionale dei Maestri d’Opera e d’Esperienza, promossa da ANAP Confartigianato e svoltasi il 25 maggio scorso a Bologna, presso il The Sydney Hotel. L’iniziativa, divenuta ormai un appuntamento di riferimento per il sistema associativo, ha celebrato il valore umano e professionale degli artigiani che hanno dedicato oltre quarant’anni della propria vita al lavoro, contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale delle comunità locali.

Tra i 59 artigiani insigniti del prestigioso riconoscimento figurano anche tre rappresentanti della provincia di Cuneo: Michele Quaglia, autoriparatore di Saluzzo, Salvatore Spinelli, odontotecnico di Cuneo, e Domenico Lazzaro, parrucchiere di Bra, professionisti che, attraverso decenni di attività, hanno saputo incarnare i valori dell’artigianato italiano: competenza, passione, sacrificio, innovazione e attenzione alle persone.

Alla manifestazione hanno partecipato il Presidente Nazionale ANAP Confartigianato Guido Celaschi, il Vice Presidente Vicario Giampaolo Palazzi, il Segretario Nazionale Fabio Menicacci e il Coordinatore del Consiglio dei Maestri d’Opera e d’Esperienza Giovanni Mazzoleni, che hanno espresso gratitudine e apprezzamento verso tutti i premiati, veri custodi del patrimonio di competenze e tradizioni che caratterizza il sistema artigiano italiano. Per Confartigianato Cuneo, oltre ai premiati, erano presenti il presidente di ANAP Andrea Lamberti insieme ad alcuni rappresentanti del sodalizio cuneese.

Particolarmente apprezzati sono stati anche i diplomi consegnati ai Maestri d’Opera e d’Esperienza, autentiche opere artigianali realizzate su carta filigranata pregiata prodotta a mano dal maestro cartaio Sandro Tiberi. Ogni attestato è stato personalizzato e reso unico da una speciale filigrana, trasformando il riconoscimento in un manufatto che rappresenta concretamente il valore del lavoro artigiano.

«Questa cerimonia rappresenta molto più di una semplice premiazione – ha commentato il presidente di ANAP Confartigianato Cuneo, Andrea Lamberti –. È il riconoscimento di una vita dedicata al lavoro, all’impresa e alla crescita delle nostre comunità. I tre artigiani cuneesi premiati sono l’esempio di come professionalità, serietà e passione possano diventare un patrimonio collettivo. Ognuno di loro ha saputo costruire, nel proprio settore, un percorso di eccellenza che merita di essere valorizzato e tramandato. Come ANAP siamo orgogliosi di vedere rappresentata la nostra provincia in un contesto nazionale così prestigioso e crediamo che figure come queste possano essere un punto di riferimento per le nuove generazioni di artigiani e imprenditori».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di ANAP Confartigianato volto a valorizzare il ruolo degli artigiani pensionati, considerati una risorsa fondamentale per la trasmissione di competenze, esperienze e valori alle nuove generazioni. Un patrimonio che non appartiene soltanto al passato, ma che continua a essere una componente essenziale per costruire il futuro dell’artigianato italiano.