Confartigianato Cuneo porta a Mondovì il confronto su Humanitas e intelligenza artigiana

La centralità della persona ai tempi dell’intelligenza artificiale. Sarà questo il tema al centro della tavola rotonda “Magnifica Humanitas e Intelligenza Artigiana: custodire l’umano nell’epoca della tecnica”, organizzata da Confartigianato Cuneo per venerdì 5 giugno, alle ore 19, presso il Museo della Stampa di Mondovì (Piazza d’Armi, 2e).

L’iniziativa farà da corollario alla tradizionale cerimonia di conferimento della Fedeltà Associativa, il riconoscimento dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori che da lungo tempo si riconoscono nei valori dell’Associazione e contribuiscono, con il proprio lavoro, alla crescita del territorio e del sistema artigiano.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di racconto dell’artigianato attraverso le parole che ne definiscono l’identità, avviato con il volume “L’Abbecedario del Made in Italy”, realizzato dal sistema nazionale Confartigianato (e di prossima ripubblicazione a cura dell’Associazione cuneese).

Per l’incontro monregalese, il focus sarà dedicato alla parola “Humanitas”. Secondo la definizione individuata dall’Associazione, l’humanitas si manifesta in pratiche concrete: nella disponibilità ad adattare il prodotto non soltanto alle misure fisiche, ma anche alle abitudini, alle preferenze e alla storia di chi lo utilizzerà. Un concetto che richiama in modo diretto la creatività propria dell’artigianato, capace di unire competenza tecnica, relazione personale e attenzione autentica ai bisogni dell’uomo.

Il tema si intreccia inoltre con il concetto di “Intelligenza Artigiana”, scelto negli ultimi anni da Confartigianato come chiave narrativa del valore artigiano: un’intelligenza fatta di esperienza, manualità, innovazione, cura e capacità di offrire risposte personalizzate. Una visione che trova ulteriore risonanza nella recente enciclica di Papa Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. In questo orizzonte, l’artigianato si conferma come spazio privilegiato in cui tecnica e creatività restano al servizio dell’uomo, della relazione e della comunità.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Robaldo, Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo; Valerio Chiera, Presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Mondovì; e Daniela Balestra, Presidente territoriale di Confartigianato Cuneo, interverrà S.E. Mons. Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì.

A confrontarsi sul tema della tavola rotonda saranno: Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo; Giancarlo Concilio, architetto, car designer Lancia e Maserati, JAC Italy Design Center; Beatrice Chiappa, fotografa di Mondovì; Andrea Comino, Panetteria Pasticceria Comino di Morozzo.

Al termine dell’incontro si svolgerà la cerimonia della Fedeltà Associativa, durante la quale saranno premiati 25 imprenditori associati da 35, 50 anni e oltre, a testimonianza di un legame solido e duraturo con Confartigianato e con i valori dell’impresa artigiana.