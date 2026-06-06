Addio a Piercarla Maccario, tra le prime ostetriche in libera professione a Cuneo. Per anni ha lavorato all'ex policlinico

Fu una delle pioniere della libera professione in Granda.
Si è spenta, all’età di 79 anni, l’ostetrica Piercarla Maccario. Fu una delle prima a esercitare la professione privatamente, assistendo le donne a casa durante il parto.
Dolce, professionale, appassionata, così la ricordano le donne che da lei sono state assistite o consigliate per la nascita dei loro figli. Per molti anni aveva lavorato nell'ex policlinico di corso Dante.
Lascia il marito Albino, i cognati Michele con Irma, Marina con Pino, Giovanna e i nipoti.
Il santo rosario sarà recitato domani alle 19 nella Parrocchiale San Francesco a Madonna delle Grazie dove, lunedì 8 giugno alle 14.30, si svolgeranno i funerali.