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Attualità | 06 giugno 2026, 15:04

Addio a Piercarla Maccario, tra le prime ostetriche in libera professione a Cuneo. Per anni ha lavorato all'ex policlinico

Il santo rosario sarà recitato domani alle 19 nella Parrocchiale San Francesco a Madonna delle Grazie dove, lunedì 8 giugno alle 14.30, si svolgeranno i funerali

Piercarla Maccario, 79 anni

Piercarla Maccario, 79 anni

Fu una delle pioniere della libera professione in Granda.

Si è spenta, all’età di 79 anni, l’ostetrica Piercarla Maccario. Fu una delle prima a esercitare la professione privatamente, assistendo le donne a casa durante il parto.

Dolce, professionale, appassionata, così la ricordano le donne che da lei sono state assistite o consigliate per la nascita dei loro figli. Per molti anni aveva lavorato nell'ex policlinico di corso Dante.

Lascia il marito Albino, i cognati Michele con Irma, Marina con Pino, Giovanna e i nipoti.

Il santo rosario sarà recitato domani alle 19 nella Parrocchiale San Francesco a Madonna delle Grazie dove, lunedì 8 giugno alle 14.30, si svolgeranno i funerali. 

redazione

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