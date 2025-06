Casa in fiamme nel centro di Govone: anziana muore intrappolata tra le macerie

I Vigili del Fuoco al lavoro in via Ferdinando di Savoia

Si è concluso in tragedia l’incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 giugno, in un’abitazione di via Ferdinando di Savoia, nel centro storico di Govone, proprio sotto il parco del castello sabaudo. Le fiamme hanno devastato la casa e causato la morte di un’anziana signora di 82 anni, Carla Segantini, originaria di Fossano, che si trovava lì per trascorrere alcuni giorni nella seconda casa di famiglia, appartenuta al marito defunto.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando la donna ha contattato la figlia al telefono, avvisandola che l’abitazione stava andando a fuoco. Resta da chiarire chi abbia poi chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate squadre dei Vigili del Fuoco da Alba, Cuneo, Asti e dal distaccamento volontari di Santo Stefano Belbo, con autopompe, autobotti e autoscale.

Dopo ore di lavoro, le squadre antincendio sono riuscite a domare il rogo. Durante le operazioni di smassamento dei detriti, però, è emersa la tragica verità: il corpo senza vita dell’anziana è stato trovato sotto il crollo della volta tra l’appartamento e il solaio. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere rimasta intossicata dai fumi e stordita, senza riuscire a scappare prima del cedimento strutturale.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici, ma si ipotizza che a innescare il fuoco possa essere stato un cortocircuito.