“Comandante di Stazione 2025”: l'Associazione Culturale Immigrati Alba si congratula con Claudio Grosso

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale Immigrati Alba ODV (A.C.I.A.), insieme al suo legale rappresentante Abdelkhalek Elbounadi e a nome di tutta la comunità che rappresenta, desidera esprimere le più sincere congratulazioni al Luogotenente Claudio Grosso per il prestigioso riconoscimento di “Comandante di Stazione 2025”.

Rivolgiamo inoltre un sentito ringraziamento al Capitano Giuseppe Santoro e a tutti i Carabinieri dell’Arma per il prezioso lavoro svolto ogni giorno a tutela della sicurezza, della legalità e della convivenza civile nel nostro territorio.

Per la nostra associazione, l’Arma dei Carabinieri è sempre stata un punto di riferimento importante. In particolare, il Comandante Claudio Grosso ha sempre dimostrato grande disponibilità al dialogo, spirito di collaborazione, umiltà e attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle diverse comunità presenti sul territorio.

Questo riconoscimento premia non solo le sue qualità professionali, ma anche le sue doti umane, che abbiamo avuto modo di apprezzare negli anni.

A nome di A.C.I.A. ODV, formuliamo i più vivi complimenti e auguriamo al Comandante Grosso, al Capitano Santoro e a tutta l’Arma dei Carabinieri ulteriori successi al servizio della collettività.

Con stima e gratitudine.

Abdelkhalek Elbounadi

Legale Rappresentante

A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV