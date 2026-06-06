Carabinieri, nuovi comandanti a Carrù e Morozzo: Mazzella è la più giovane della Compagnia di Fossano

Dal 16 maggio 2026 la Compagnia carabinieri di Fossano può contare su due nuovi comandanti di Stazione.

Il maresciallo Rossella Mazzella ha assunto il comando della Stazione carabinieri di Morozzo.

Ventiquattro anni, originaria di Sassari e laureata in Scienze Giuridiche, ha frequentato la Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze.

Dopo l'esperienza maturata presso la Stazione carabinieri di Dogliani, dove aveva già ricoperto temporaneamente l'incarico di comandante in sede vacante, è stata destinata alla guida del presidio di Morozzo. Con la sua nomina diventa la più giovane comandante di Stazione della Compagnia di Fossano, testimonianza dell'attenzione dell'Arma alla valorizzazione del merito, delle competenze e delle giovani professionalità.

Alla guida della Stazione carabinieri di Carrù è stato invece nominato il luogotenente carica speciale Massimo Pirra, cinquantiquattro anni, originario di Cuneo, sposato e padre di tre figli.

Con oltre trent'anni di servizio nell'Arma, ha maturato una significativa esperienza professionale in numerose realtà territoriali, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità.

Ha comandato per circa diciassette anni la Stazione di Villanova Mondovì e, dal 2022, quella di Morozzo. Attualmente è il sottufficiale di grado più elevato in servizio presso la Compagnia carabinieri di Fossano, rappresentando un punto di riferimento per esperienza e competenza professionale.

"A nome mio personale e di tutti i militari della Compagnia che dirigo - così il comandante della Compagnia capitano Alessandro Cantarella - rivolgo a Pirra e Mazzella i più sinceri auguri di buon lavoro per i prestigiosi incarichi loro affidati. Sono certo che sapranno svolgere le delicate funzioni di comando con professionalità, equilibrio, spirito di servizio e profonda dedizione alle comunità di Carrù e Morozzo, contribuendo a rafforzare ulteriormente il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Arma dei Carabinieri. A entrambi rivolgo i migliori auspici per un percorso ricco di soddisfazioni professionali e personali al servizio delle istituzioni e del territorio".