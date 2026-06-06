Festa dell'Arma: il luogotenente Claudio Grosso premiato a Milano come "Comandante di Stazione 2025"

“Comandante della Stazione Carabinieri di Alba, in possesso di spiccate doti militari e professionali, attendeva al proprio incarico con altissimo senso del dovere e di responsabilità, dando costante prova di affidabilità e abnegazione. Nel tempo, si dedicava senza risparmio al quotidiano servizio, conseguendo pregevoli risultati nel contrasto alla criminalità ove, emergendo per competenza e iniziativa, partecipava a molteplici attività di polizia giudiziaria che si concludevano con il deferimento in stato di libertà all’autorità giudiziaria o con l’arresto di numerose persone responsabili di furti, rapine, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenze sessuali, tentati omicidi ed un omicidio preterintenzionale. L’incondizionato e costante impegno profuso contribuiva in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi del reparto di appartenenza, consolidando l’immagine e il prestigio dell’istituzione e riscuotendo, altresì, il plauso unanime della magistratura, della scala gerarchica e della popolazione".

Queste le motivazioni dell’elogio che il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” ha concesso al luogotenente carica speciale Claudio Grosso nell’ambito della 212ª festa dell’Arma celebrata oggi, venerdì 5 giugno.

Il riconoscimento è stato letto durante la cerimonia tenuta in mattinata al Comando provinciale di Cuneo. Il luogotenente Grosso, che dall’aprile 2017 ha il comando della Stazione Carabinieri di Alba, non era presente poiché chiamato a partecipare alla Festa dell’Arma tenuta al Comando Interregionale “Pastrengo” di Milano, dove è stato premiato quale “Comandante di Stazione 2025”, per essersi distinto in attività d’istituto e per il suo particolare interesse ai bisogni della gente e baluardo di sicurezza della sua comunità.

IL PLAUSO DEL COMANDANTE SANTORO

"L’elogio concesso dal Comando Legione 'Piemonte' su proposta del Comando Provinciale di Cuneo e del Comando Compagnia di Alba - ha dichiarato il comandante della Compagnia albese, capitano Giuseppe Santoro – premia la carriera di una splendida figura di comandante di Stazione, che si è contraddistinto alla guida di tre impegnative Stazioni quali Cortemilia, Govone ed Alba, dopo le iniziali esperienze avute presso le Stazioni di Diano d'Alba, Monforte d'Alba e presso il Radiomobile di Mondovì. L'elogio ricevuto afferisce ai risultati conseguiti durante il suo periodo di comandante di Stazione d'Alba, in particolare nell'ultimo periodo dove si è contraddistinto in numerose attività di polizia giudiziaria, specialmente nel settore delle violenze di genere. Tali attività unite al suo impegno – prosegue il capitano Santoro –, entusiasmo e forte attaccamento istituzionale lo hanno portato a ricevere oggi il premio "Comandante di Stazione 2025" concesso dal Comando Interregionale Carabinieri "Pastrengo" proprio per essersi distinto in attività d'istituto e per il suo particolare interesse ai bisogni dei cittadini".

"Il premio ricevuto – conclude il capitano Santoro – inorgoglisce l'intera Compagnia Carabinieri di Alba ed esalta ancor di più le numerose attività di prevenzione e di polizia giudiziaria svolte da tutte le articolazioni dipendenti della stessa e i numerosi risultati da essa ottenuti nell'ultimo triennio".