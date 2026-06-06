Oltre le aspettative il successo delle celebrazioni per i 150 anni della Croce Rossa nella Provincia Granda

Si sono conclusi con un risultato che ha superato ogni aspettativa i tre giorni di manifestazioni dedicate al 150° anniversario della Croce Rossa nella Provincia Granda. Migliaia di persone hanno visitato gli stand allestiti nel cuore di Cuneo, partecipando alle attività, assistendo alle dimostrazioni e scoprendo da vicino il lavoro che ogni giorno i volontari, le infermiere volontarie e il corpo militare svolgono al servizio delle comunità.

Un evento che ha rappresentato non solo una celebrazione della storia della Croce Rossa, ma soprattutto un'importante occasione per aprirsi al territorio e far conoscere il cuore della nostra Associazione. Un obiettivo che possiamo affermare con orgoglio di aver raggiunto e persino superato, grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e all'affetto dimostrato dai cittadini.

I complimenti ricevuti, l'interesse mostrato dai visitatori e le migliaia di persone che hanno scelto di trascorrere del tempo con noi rappresentano la più bella ricompensa per il lavoro svolto e ci danno la giusta energia per continuare a migliorare e a crescere.

La riuscita della manifestazione è stata possibile grazie all'impegno di oltre 200 volontari provenienti dai 20 Comitati della provincia di Cuneo, che hanno lavorato fianco a fianco con entusiasmo, competenza e spirito di servizio. È stato particolarmente significativo vedere volontari appartenenti ai comitati presenti sul territorio provinciale collaborare come una sola squadra, dando vita a quella che è, prima di tutto, un'unica grande Croce Rossa. Un esempio concreto dei valori di unità, collaborazione e appartenenza che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione.

Un sentito ringraziamento va al team del Villaggio CRI e, in modo particolare, viene sottolineato il prezioso e incessante lavoro svolto in questi mesi dai Coordinatori, coadiuvati dai responsabili dei vari gruppi appositamente costituiti per tutto quanto si è reso necessario alla costruzione e alla gestione del villaggio. Accanto a loro, un grazie sincero a tutti i volontari impegnati negli allestimenti, nell'accoglienza, nella logistica e nelle attività dimostrative che hanno animato la piazza durante l'intera manifestazione.

Un ringraziamento di cuore e di assoluto rilievo va a Radio Piemonte Sound, nella persona di Luisella Mellino e dei suoi preziosissimi collaboratori Rachele e Giacomo. Con straordinaria professionalità, empatia e profonda umanità, hanno affrontato e portato a termine una vera e propria maratona giornalistica, avviata venerdì 29 e conclusasi domenica 31. Il loro costante racconto in diretta ha contribuito in modo determinante a far conoscere all'opinione pubblica i nostri valori più profondi e i nostri principi cardine.

Un grazie speciale alla ABCD Band, che con la sua musica ha saputo coinvolgere il pubblico in una serata di grande festa, mantenendo viva la piazza fino a mezzanotte, e al DJ Set animato dal gruppo "Direct Music", che ha contribuito a creare momenti di aggregazione e condivisione particolarmente apprezzati dai presenti.

La Croce Rossa desidera inoltre ringraziare l'ASL CN1 per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione l'elettrocardiografo utilizzato all'interno del poliambulatorio mobile durante le attività dedicate alla prevenzione cardiologica e alla sensibilizzazione sanitaria.

La Croce Rossa Italiana esprime tutta la propria stima e la più profonda gratitudine ai partner che hanno sostenuto concretamente la manifestazione, condividendone appieno le finalità e dimostrando nei fatti come il principio dell'Universalità e dell'Unità possano unire forze diverse per il bene comune della collettività:

Partner Istituzionali ed Enti: il Comune di Cuneo, la Fondazione CRC, la Fondazione CRT e la Cassa Rurale di Boves, il cui supporto istituzionale e sussidiario è stato pilastro fondamentale per la nascita dell'evento;

il Comune di Cuneo, la Fondazione CRC, la Fondazione CRT e la Cassa Rurale di Boves, il cui supporto istituzionale e sussidiario è stato pilastro fondamentale per la nascita dell'evento; Le Imprese del territorio: Merlo S.p.A. di Cervasca, Gruppo Focaccia Group, Armando Citroen e Macelleria Cavallo, che con lungimiranza e responsabilità sociale hanno creduto fortemente nel progetto.

Le celebrazioni per i 150 anni della Croce Rossa nella Provincia Granda lasciano in eredità non soltanto il ricordo di tre giornate di festa, ma anche la consapevolezza di una comunità forte, unita e profondamente legata ai principi di umanità, imparzialità, neutralità e volontariato che guidano l'azione della Croce Rossa da un secolo e mezzo.

Con il sostegno dei cittadini, delle istituzioni e dei volontari, la Croce Rossa continuerà a essere presente sul territorio, pronta a rispondere ai bisogni della popolazione e a costruire ogni giorno una comunità più solidale e inclusiva.

"L'umanità deve dare il meglio di se stessa per prevenire e alleviare le sofferenze degli uomini." – Henry Dunant