“Quello che non sai più dire”: venerdì 12 giugno la presentazione del libro di Franca Acquarone

Sarà il Centro Studi Monregalesi in vicolo Monte di Pietà 1 ad ospitare, venerdì 12 giugno alle ore 17.30, la presentazione del libro di Franca Acquarone “Quello che non sai più dire” (Edizioni Liberetà 2023), primo appuntamento della nuova rassegna letteraria “Quando il corpo diventa racconto - suggestioni narrative" promossa dalla Biblioteca civica di Mondovì e pensata per proporre al pubblico opere di narrativa sul tema della malattia. La scrittrice di origine ormeese, psicologa e psicoterapeuta, già direttrice del Servizio di Psicologia dell'Azienda Sanitaria di Mondovì e Ceva e con all’attivo diverse pubblicazioni dedicate alla valorizzazione delle tradizioni del territorio, dialogherà con il prof. Paolo Lamberti circa il mare profondo delle demenze, tra i ricordi del passato e la realtà del presente. Un racconto dolce ed equilibrato, per una narrazione che intreccia la memoria personale con quella collettiva, offrendo una riflessione profonda sull'identità e sulla perdita. Ingresso libero.