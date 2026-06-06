Ostana aderisce alla Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Ostana parteciperà alla Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, l’evento nazionale che si svolgerà simultaneamente sabato 20 giugno, nel fine settimana del solstizio d’estate, coinvolgendo i borghi aderenti all’iniziativa in tutta Italia.

La manifestazione, ormai appuntamento consolidato e molto atteso, invita cittadini e visitatori a vivere un’esperienza speciale tra piazze, vicoli, scorci e luoghi simbolo dei borghi italiani.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “L’Amore per i ricordi”, un invito a riscoprire la memoria dei territori attraverso racconti, immagini, testimonianze e storie che ne custodiscono l’identità più autentica.

Per l’occasione, il borgo dell’alta valle Po propone una cena di comunità alla Merenderia, momento di incontro e convivialità aperto a tutti, accompagnata dalla proiezione di interviste e immagini dedicate al paese. Un percorso emozionale che racconterà l’amore degli ostanesi per il proprio territorio, attraverso ricordi, esperienze di vita e testimonianze che hanno contribuito a costruire l’identità della comunità.

La serata sarà arricchita inoltre dall’apertura straordinaria della Chiesa di Sant’Antonio, visitabile a lume di candela, per offrire ai partecipanti un’occasione suggestiva di scoperta e contemplazione di uno dei luoghi più significativi del borgo.

La Notte Romantica rappresenterà anche l’occasione per ritrovarsi e inaugurare insieme la stagione estiva di Ostana, che si preannuncia particolarmente ricca di appuntamenti culturali. Tra questi, il "Premio Ostana – Scritture in Lingua Madre", in programma già la settimana successiva, seguito da numerose iniziative che animeranno il borgo nei mesi estivi.