Filiera del riso, Coldiretti Piemonte chiede la convocazione del tavolo nazionale: "Servono interventi urgenti per salvare il comparto"

Inviata da Coldiretti una lettera indirizzata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per chiedere la convocazione urgente del Tavolo Nazionale della Filiera Risicola, già istituito presso il dicastero, alla luce della grave situazione che sta interessando il comparto risicolo nazionale.

Nel 2025 sono arrivati in Italia oltre 300 milioni di chili di riso straniero, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente e di cui l’80% arriva dall’Asia. Un altro motivo di attenzione per il comparto. A preoccupare è il sensibile calo delle quotazioni del risone che sta determinando pesanti ripercussioni economiche sulle aziende agricole, già fortemente penalizzate dall’aumento dei costi di produzione, energetici e gestionali dovuti al delicato scenario internazionale e sotto pressione anche a causa delle grandi importazioni dall'India.

“Le imprese risicole stanno affrontando una fase di estrema difficoltà – evidenzia Roberto Guerrini, membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega territoriale al settore risicolo - che rischia di compromettere la sostenibilità economica del settore e la continuità produttiva di una coltura strategica per l’agricoltura italiana e per i nostri territori. Per questo è indispensabile un confronto immediato tra tutti i soggetti della filiera e le istituzioni competenti, con l’obiettivo di analizzare l’attuale situazione di mercato e l’andamento delle quotazioni, valutare interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole e individuare strumenti concreti per garantire la tenuta del comparto”.

Nella lettera viene inoltre richiesta, nell’ambito delle risorse previste dal piano “Coltiva Italia”, l’istituzione di un fondo dedicato ai contratti di filiera per il comparto risicolo, finalizzato a sostenere investimenti, programmazione produttiva, aggregazione dell’offerta e valorizzazione del riso italiano, garantendo maggiore stabilità economica alle imprese agricole e rafforzando la competitività dell’intera filiera.

“La crisi che sta colpendo il settore richiede risposte rapide e concrete. Il riso rappresenta una produzione strategica per il Paese, per l’economia agricola e per la tutela di territori unici sotto il profilo ambientale, paesaggistico e produttivo. Per questo è necessario attivare al più presto il confronto istituzionale e mettere in campo misure efficaci per sostenere le imprese e garantire un futuro al comparto. Auspichiamo, quindi, in una rapida convocazione del Tavolo Nazionale della Filiera Risicola da parte del Ministero, per affrontare con urgenza le criticità evidenziate e individuare le soluzioni necessarie a salvaguardare uno dei settori più importanti dell’agricoltura italiana”, concludono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.