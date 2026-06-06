Professionisti e imprenditori del mercato immobiliare a Cuneo per un confronto su trend, evoluzione e prospettive future

Il mercato immobiliare cuneese non è più solo una realtà locale, ma un ponte strategico: da un lato cerniera fondamentale per i flussi di prime e seconde case tra il Nord Italia e la Liguria, dall’altro meta d’elezione per investitori del Nord Europa e del Nord America.

Le prospettive del mercato immobiliare e le opportunità di crescita per imprenditori e professionisti del settore saranno al centro della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da REMAX Italia, in programma mercoledì 17 giugno presso il Country Club di Cuneo.

L'evento, gratuito e aperto al pubblico previa registrazione, rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto per chi opera nel real estate e per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore. A guidare i lavori sarà Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia, che illustrerà i principali trend che stanno caratterizzando il mercato residenziale e le prospettive di sviluppo della professione immobiliare.

Nel corso della mattinata verranno approfonditi i cambiamenti in atto nel comparto, le nuove esigenze dei clienti e le strategie che consentono alle agenzie immobiliari di evolversi in realtà imprenditoriali sempre più strutturate e competitive. Accanto all'analisi del mercato, ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze di broker e consulenti immobiliari REMAX che condivideranno le proprie esperienze di crescita, raccontando i percorsi che hanno portato le loro agenzie a diventare imprese di successo.

La conferenza si inserisce in un più ampio piano di sviluppo che vede il Piemonte ricoprire un ruolo strategico per il network REMAX. Attualmente il marchio è presente nella regione con 17 agenzie operative, oltre 140 professionisti dell'intermediazione immobiliare e 3 nuove aperture già in programma. Un presidio territoriale destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Il Gruppo punta infatti a un incremento del numero di agenzie sul territorio piemontese e sta già lavorando sull'inserimento di circa 90 nuovi professionisti nelle agenzie già attive. Parallelamente è previsto il potenziamento della rete fisica attraverso nuove aperture, con l'obiettivo di ampliare la copertura territoriale e rispondere alla crescente domanda di consulenza immobiliare qualificata.

A sostenere questo percorso di crescita è il modello operativo di REMAX, basato sulla valorizzazione dell'imprenditorialità locale e sullo sviluppo professionale dei consulenti immobiliari. Presente in Italia da 30 anni, il network conta oggi quasi 400 agenzie e oltre 4.000 professionisti affiliati. Il sistema REMAX consente ai broker di sviluppare la propria attività imprenditoriale beneficiando al tempo stesso di servizi centralizzati, strumenti tecnologici, programmi di formazione continua, attività di marketing e opportunità di collaborazione all'interno della rete. Un modello che ha contribuito alla diffusione del marchio in oltre 120 Paesi e territori nel mondo e che continua ad attrarre professionisti interessati a costruire e far crescere imprese immobiliari strutturate, mantenendo autonomia gestionale e una forte presenza sul territorio.

Il Piemonte continua infatti a distinguersi come uno dei mercati più dinamici del Nord Italia, sostenuto da una domanda crescente di servizi professionali in grado di accompagnare i clienti in tutte le fasi della compravendita, dalla valutazione dell'immobile agli aspetti finanziari, burocratici e contrattuali.

"La professionalizzazione del settore e la capacità di offrire consulenze sempre più complete rappresentano oggi fattori decisivi per la crescita delle agenzie immobiliari", sottolinea Dario Castiglia. "Attraverso eventi come questo vogliamo offrire strumenti concreti, condividere esperienze di successo e mostrare le opportunità che il mercato continua a offrire a chi sceglie di investire nella propria crescita professionale".

La Conferenza sul Mercato Immobiliare si terrà mercoledì 17 giugno dalle ore 10:00 alle 12:00 presso il Country Club c/o Da Costa Cuneo, in Viale degli Angeli 77, e si concluderà con un aperitivo dedicato al networking tra i partecipanti.

Inquadra in QrCode per maggiori informazioni.

La partecipazione è gratuita previa registrazione cliccando qui https://rem.ax/Cuneo_17062026.