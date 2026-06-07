Dennis e Oliver Fina, doppio podio internazionale a Ivrea per il Granda Canoa Club

Due medaglie internazionali, due specialità diverse e un’unica conferma: il Granda Canoa Club si è presentato da protagonista alla tappa di Ivrea dell’ECA Junior Slalom Cup. A firmare il risultato sono stati Dennis e Oliver Fina, entrambi classe 2009, capaci di conquistare il podio in una manifestazione di alto profilo tecnico e con un parterre internazionale di primo livello.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno, lo Stadio della Canoa di Ivrea ha ospitato una delle tappe più attese del circuito giovanile continentale. In acqua si sono confrontati 160 atleti provenienti da 15 nazioni, con delegazioni altamente competitive come Spagna, Repubblica Slovacca, Slovenia, Germania, Austria e Croazia. Un contesto che ha esaltato il valore delle prestazioni ottenute dai giovani atleti cuneesi.

Nella giornata inaugurale, disputata con la formula del miglior tempo tra due run, Dennis Fina si è subito messo in evidenza nel C1, chiudendo al comando davanti allo spagnolo Toni Herreros. Sul terzo gradino del podio è salito anche Mattia Ferrero, altro atleta del Granda Canoa Club, a conferma dell’ottimo livello espresso dalla società.

Molto positiva anche la prova di Oliver Fina nel K1, dove ha chiuso al secondo posto nella gara del sabato, a soli 73 centesimi da Andrea Nardo del Canoa Club Bologna. Un distacco minimo che ha confermato l’equilibrio della competizione e il livello raggiunto dall’atleta piemontese anche nella specialità del kayak.

Domenica 7 giugno il programma è proseguito con lo slalom short, formula più rapida e spettacolare che prevede qualificazioni e finalissima. Dennis Fina ha sfiorato nuovamente il podio, terminando quarto ad appena 1,10 secondi dal primo posto. Oliver, invece, ha concluso undicesimo al termine di una finale molto serrata, nella quale i centesimi hanno inciso in modo determinante sulla classifica finale.

Al termine delle due giornate, la somma dei punteggi ha definito la classifica generale della tappa. Nel C1 maschile under 18, Dennis Fina ha conquistato uno splendido secondo posto alle spalle dello spagnolo Toni Herreros, precedendo il croato Damjan Hohnjec. Nel K1 maschile under 18, invece, Oliver Fina ha centrato il terzo gradino del podio dietro ad Andrea Nardo e allo spagnolo Aniol Farras, cogliendo una medaglia inseguita da tempo nel circuito ECA Junior Slalom Cup.