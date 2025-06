Incidente stradale a Revello: la vittima è il 18enne Giacomo Cacciolatti, residente a Envie

È Giacomo Cacciolatti, 18 anni compiuti a maggio, la giovane vittima dell’incidente avvenuto stanotte lungo la Strada Provinciale 260, “Dei boschi”.

Era residente a Envie e studente del liceo “Bodoni” di Saluzzo dove frequentava il quarto anno dell'indirizzo scientifico.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava Giacomo si è scontrata con una Volksagen Polo in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato violento e per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorsi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per accertare le dinamiche esatte dell’incidente.

La notizia ha profondamente colpito gli abitanti di Envie: il sindaco Roberto Mellano ha espresso profondo cordoglio e si è recato personalmente a portare le condoglianze ai familiari di Giacomo, stringendosi al loro dolore a nome di tutta la comunità.

Al liceo scientifico “Bodoni” di Saluzzo, nella mattinata di oggi sabato 7 giugno, appena si è diffusa la notizia della tragedia, hanno deciso di annullare i tradizionali tornei sportivi organizzati ogni anno per celebrare l’ultimo giorno di scuola. In segno di lutto, è stato invece organizzato un momento di raccoglimento e preghiera in memoria di Giacomo. Annullato anche il torneo di calcio giovanile "Revello Cup", in programma nella giornata odierna e di domenica. Giacomo giocava a calcio nella formazione juniores del Revello.

Il dirigente del liceo Bodoni Davide Laratore sul sito ufficiale dell'istituto: "La comunità scolastica del Liceo Bodoni esprime profondo dolore per la tragica e prematura scomparsa del nostro alunno Cacciolatti Giacomo, di cui ricordiamo l’impegno, la solarità e la disponibilità verso gli altri. Siamo vicini alla famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

Lascia il papà William con la mamma Nadia e il fratello più giovane Tommaso.