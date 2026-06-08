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Attualità | 08 giugno 2026, 16:07

Addio a Massimo Bono, storico fotografo tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo

Aveva 70 anni. Figlio di Franco Bono, protagonista della fotografia cuneese del dopoguerra, ha portato avanti la tradizione di famiglia per oltre trent’anni

Massimo Bono

Massimo Bono

Si è spento all’età di 70 anni Massimo Bono, volto noto della fotografia cuneese e borgarina, che per decenni ha raccolto e proseguito l’eredità professionale della sua famiglia, legata a doppio filo alla storia della fotografia in provincia di Cuneo.

Massimo Bono era figlio di Franco Bono, fotografo cuneese nato nel 1928 e considerato una figura di riferimento del settore. Formatosi nello studio di Giuseppe Giorgis, Franco Bono avviò la propria attività nel 1949 a Borgo San Dalmazzo. Nel corso degli anni operò anche a Roccavione, Limone Piemonte e Cuneo, prima di tornare stabilmente a Borgo. Nel 1951 fu affiancato dal fratello Aldo. Il suo studio divenne uno dei più apprezzati e frequentati del territorio negli anni Sessanta e Settanta, prima a Borgo San Dalmazzo e successivamente nella storica sede di via Bassignano a Cuneo.

Proprio lì Massimo Bono raccolse il testimone del padre, assumendo la gestione dell’attività e portandola avanti fino alla fine degli anni Novanta. La sua professionalità e la passione per la fotografia gli consentirono di consolidare il prestigio dello studio, diventato un punto di riferimento per generazioni di famiglie, professionisti e associazioni del territorio.

Successivamente si trasferì nello studio di Borgo San Dalmazzo, gestito dai fratelli Sergio ed Enrico Bono, dove continuò a lavorare fino al raggiungimento della pensione, mantenendo vivo il legame con una tradizione familiare che ha segnato la storia della fotografia locale.

Massimo Bono lascia i figli Lorenzo e Marta, i fratelli, la sorella Maria Cristina, oltre a parenti e numerosi amici.

L’ultimo saluto sarà dato martedì 9 giugno presso il Tempio Crematorio di Magliano Alpi. Il corteo funebre partirà dall’ospedale “Carle” di Confreria alle ore 15.00.

Cesare Mandrile

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