Saluzzo: ultimo addio a Maria della storica Tabaccheria Sabena

Saluzzo dà addio ad un volto storico e amato del commercio cittadino.

E’ morta sabato 6 giugno all’ospedale di Savigliano Maria Barberis, 81 anni (compiuti il giorno prima del decesso) che molti saluzzesi hanno conosciuto dietro al banco della tabaccheria Sabena di corso Italia 23, dove ha lavorato fino alla pensionamento.

Insieme al marito Silvio Sabena l’aveva rilevata subito dopo il matrimonio, nel 1966, da una precedente gestione e la prossima settimana avrebbero festeggiato il doppio anniversario dei 60 anni di nozze e di attività.

Con il marito lascia i figli Livio e Claudio che continuano il lavoro in tabaccheria e il terzo figlio Marco.

Originaria di Venasca, ora in pensione, Maria si dedicava alla casa e alla famiglia. “È stata una mamma sempre presente per noi e sul lavoro - racconta Silvio nel suo affettuoso ricordo-Siamo quattro uomini e lei era il nostro punto di riferimento femminile: attenta ai nostri bisogni, mai alterata, serena e dolce anche se ferma nei propositi. Con nostro padre erano come in simbiosi, sempre insieme: in casa e sul lavoro come accadeva a molte coppie di anni addietro”.

La camera ardente è allestita alla “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di via San Nicola a Saluzzo. Il rosario si recita questa sera lunedì 8 giugno alle 18 in duomo, dove domani martedì 9 giugno alle 10.30 si svolgeranno i funerali.