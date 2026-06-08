Iniziative, comunità e territori della bassa Valle Maira: torna “Borghi in dialogo”

Nei territori della bassa Valle Maira torna “Borghi in dialogo”, in una seconda edizione imperdibile, ricca di incontri, iniziative e tanti ospiti. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, e poi ancora domenica 21 giugno, i tre hub del progetto “Borghi ritrovati” finanziato dal PNRR, ossia San Damiano Macra, Cartignano e Roccabruna, diventeranno i protagonisti assoluti di un'iniziativa che punta a diventare un appuntamento fisso.

Si comincerà giovedì 11 giugno, alle ore 21 presso la Struttura polivalente a Cartignano (via Copetto): qui Paolo Paci presenterà il libro “La montagna delle illusioni" (edito da Piemme). Dialogherà con lui Secondo Garnero. Il giorno successivo, venerdì 12 giugno, a San Damiano Macra (Ala del Pelerin), alle ore 21 Luca Romano (divulgatore scientifico meglio conosciuto come L'Avvocato dell'Atomo) rifletterà con Tommaso Rovera (coordinatore del progetto Giovani Fuori Quota) sul tema, quanto mai attuale, dal titolo “Il nucleare e le sfide della transizione energetica”.

Saranno molte le occasioni offerte a pubblico nella giornata di sabato 13 giugno. A San Damiano, alle ore 9.30 presso il Bar Colombero, verrà inaugurata la mostra fotografica, curata da Giorgio Einaudi, dal titolo “Il Rio Alto o l'Alto Ri(v)o. La Borgata Rio di San Damiano Macra”. Sempre incentrato sul tema fotografico sarà anche l'incontro successivo, alle ore 10 nel Salone parrocchiale, con l'inaugurazione della mostra “Apri il cassetto, porta una storia. Un progetto partecipato di memoria visiva di comunità”, a cura di Luca Prestia. La mattinata si concluderà alle ore 11 con l'inaugurazione della struttura del Pelerin e della Biblioteca civica (ritrovo presso l'Ala del Pelerin).

Sempre qui nel pomeriggio, alle ore 15, Ermanno Giraudo presenterà il libro "Sotto la vecchia quercia. Dodici fiabe da una memoria di famiglia” (Primalpe): dialogherà con lui l'illustratrice Annadamari Fracchia. Stessa location, alle ore 16:30, per "Miti e realtà dell'occitano: una Scuola per orientarsi”, presentazione di un percorso formativo con Andrea Giraudo (filologo) e Guido Canepa (dialettologo dell'Università degli Studi di Torino). Entrambi dialogheranno con Rosella Pellerino, direttrice di Espaci Occitan, ente co-organizzatore dell'evento. La direttrice Pellerino sarà presente anche alle ore 18 quando l’Ala del Pelerin accoglierà Mario Dalmasso e il suo libro “La delicatezza del silenzio” (Araba Fenice). In caso di maltempo, questi incontri si svolgeranno presso il Salone parrocchiale.

Sarà invece la musica a concludere la giornata di sabato con alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di San Damiano, "Arie tra parole e musica": concerto di Elda Giordana (soprano) e Federico Bersia(pianoforte).

Domenica 14 giugno, appuntamento ancora a San Damiano. Alle ore 10 ritrovo presso l'Ala del Pelerin per un'escursione a Frazione Pagliero e l’inaugurazione del Punto GTA, con arrivo previsto per le ore 11 a cui seguirà una cerimonia. La camminata è aperta a tutte e tutti, facile (grado T), gratuita e accompagnata dalla guida escursionistica Silvio Bellino. Per motivi di sicurezza, è necessario tuttavia prenotarsi entro venerdì 12 giugno scrivendo una mail a eventi@afpdronero.it. È consigliato un abbigliamento consono. In caso di maltempo, l'escursione sarà annullata.

Nel pomeriggio, alle ore 15, l’Ala del Pelerin ospiterà Giorgio Einaudi, che racconterà “Un piccolo grande mondo. San Damiano Macra e la valle Maira del passato, operosità senza confini”. Alle ore 16, stesso luogo, Rossana Dassetto Daidone presenterà invece il libro “Barbìs. All'ombra dell'Uja”(Nerosubianco): a dialogare con l'autrice sarà Maria Silvia Caffari. Seguirà alle ore 17.30 Mauro Garofalo, che parlerà infine del volume "L'ultima foresta” (Aboca). In caso di maltempo, gli incontri si svolgeranno presso il Salone parrocchiale.

Bellissima e densa di appuntamenti sarà infine anche la giornata di domenica 21 giugno. A San Damiano, presso il Salone parrocchiale, dalle ore 17 alle ore 19 Milena Bellonotto sarà protagonista con “L'essenza delle cose”, incontro di lettura e attività creativa rivolto a genitori, bambine e bambini (fascia d'età: 6-11 anni). Al pubblico partecipante è richiesto di portare con sé una coperta o un cuscino su cui sedersi durante il laboratorio. A Roccabruna, nella stessa giornata, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ci sarà invece l'incontro dal titolo “Podcasting: la voce del racconto”: dalla pagina al microfono, come strutturare un podcast, curare il ritmo del parlato e utilizzare l'audio come medium per connettersi a una community digitale. Workshop a cura di Chiara Deiana in dialogo con Gianmarco Perale. La partecipazione è libera e gratuita ma a numero limitato di posti. Per prenotare, scrivere a eventi@afpdronero.it

Borghi in dialogo è un'iniziativa ideata e sviluppata nell'ambito del progetto “Borghi ritrovati”sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati). Per conoscere tutte le iniziative già organizzate e in fase di organizzazione, è possibile consultare il sito www.borghiritrovativallemaira.it.