Dopo dieci anni Priola torna ad avere il ponte a Pianchiosso e lo intitola ad Alex Zanardi

Dopo dieci anni Priola torna ad avere il ponte a Pianchiosso, al sicuro dalle piene del Tanaro. La struttura, che collega la frazione e alla strada statale 28 era stata danneggiata nel corso dell'alluvione del 2016, isolando diverse zone del paese e i residenti.

In via temporanea i collegamenti erano stati ripristinati con un guado e una passerella sospesa (leggi qui), ma dallo scorso sabato 6 giugno, il paese è ufficialmente tornato ad avere il ponte.

La nuova infrastruttura, realizzata con un intervento di oltre 5 milioni di euro, è stata inaugurata alla presenza di moltissimi cittadini e di numerose autorità: oltre agli amministratori locali, al taglio del nastro, sono intervenuti anche il consigliere Proviniale Pietro Danna, l'assessore regionale Marco Gallo, il senatore Giorgio Maria Bergesio e l'ex senatore Marco Perosino e la vice presidente di Fondazione CRC, Elena Merlatti.

"Una giornata ricca di emozione - il commento del sindaco, Laura Canavese - avere così tanti concittadini e autorità ci ha fatto sentire la vicinanza ai nostri territori. La dedica a Zanardi vuole essere proprio essere un monito alla resilienza e alla forza che da sempre ci caratterizza. Ringraziamo la borgata, tutti i cittadini, la pro loco che ha offerto il rinfresco e il corpo bandistico Alta Valle Tanaro che ha accompagnato questo bel momento".

Tra gli interventi realizzati nell'area del nuovo ponte, anche pista ciclabile ciclabile e l'area verde adiacente, recentemente riqualificata.