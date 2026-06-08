Il trio "Sister Arch" incanta il pubblico al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì

Sono state oltre duecento le persone che ieri, domenica 7 giugno, hanno assistito al concerto all'ingresso della grotta del Santuario di Santa Lucia dove le note del trio "Sister Arch" hanno regalato grandi emozioni.

A esibirsi il trio d'archi composto da Eleonora Cavigliasso (violino), Ilaria Bogetti (viola) e Arianna Di Raimondo (violoncello), che hanno proposto melodie moderne, classiche e tratte da colonne sonore di film.

Una nota speciale a margine di una domenica che ha regalato un buon numero di visitatori al Santuario dove, oltre alle visite guidate a cura dei volontari dell'AmiSaL, associazione che cura da alcuni anni il complesso, è stata proposta anche la mostra dei violini realizzati a mano dal monregalese Pietro De Meo.

Dalla Granda, ma anche alcune presenze da parte di cittadini stranieri, provenienti dalla Francia e dalla Germania, per questa seconda domenica di visite della stagione.

"Anche per quest’anno abbiamo già ricevuto tante prenotazioni e restiamo disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate – afferma il direttivo dell’AmiSaL –. Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, ai “F.lli Boero” per la presenza con il chiosco gelati molto apprezzato dal pubblico presente nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Le prossime visite si svolgeranno domenica 5 luglio, domenica 2 agosto e domenica 6 settembre.

In particolare domenica 5 luglio saranno esposte speciali icone sacre realizzate a mano da artiste monregalesi. Nelle altre domeniche estive sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per riferimenti, informazioni adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.