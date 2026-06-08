Tre posti per Istruttore di Polizia locale stradale per la Provincia di Cuneo: si candidano in 136

Sono 136 le candidature ammesse alla selezione finalizzata alla copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti nel profilo di Istruttore di Polizia Locale Stradale (Area degli Istruttori, C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali) per la Provincia di Cuneo.

Le risorse selezionate saranno inserite all'interno del Settore Supporto al territorio, precisamente nel Nucleo Stradale dell'Ufficio Polizia Locale, e opereranno sull'intero territorio di competenza dell'Ente.

Tra le mansioni principali figurano le attività di polizia stradale, giudiziaria e di pubblica sicurezza, che comporteranno l'uso dell'arma in dotazione obbligatoria e di strumentazioni specifiche come autovelox, telelaser ed etilometri. Il lavoro si svolgerà su turnazioni che copriranno anche i giorni festivi e le fasce notturne, richiedendo ai candidati flessibilità, buone capacità relazionali e attitudine al problem solving.

Per questa posizione è previsto un trattamento economico iniziale di 23.138,75 euro lordi annui, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità di legge.

Oltre alla cittadinanza italiana e alla maggiore età, sono richiesti il possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale e una patente di guida di categoria B in corso di validità.

Sul piano informatico e linguistico, è necessaria la conoscenza delle applicazioni più diffuse, come Word ed Excel, e della lingua inglese.

Dal punto di vista psico-fisico, occorre la piena idoneità alla mansione e l'assenza di impedimenti al porto dell'arma.

L'iter selettivo prevede lo svolgimento di prove d'esame incentrate su un programma di materie particolarmente articolato e specifico per le funzioni del Nucleo Stradale.

I candidati saranno esaminati sul Codice della Strada e sul relativo regolamento di attuazione, sull'ordinamento, il ruolo e le funzioni della Polizia Locale, nonché sul potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio della Provincia.

Il programma comprende inoltre nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, l'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e la normativa sul procedimento amministrativo (L. n. 241/1990).

Saranno oggetto di verifica anche il diritto penale e le nozioni di diritto processuale penale, la Legge n. 689/1981 sulle modifiche al sistema penale, la sicurezza nelle manifestazioni (safety e security) e la conoscenza del territorio e dei principali toponimi della Provincia di Cuneo.

Infine, completano il quadro d'esame la normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR), le leggi in tema di anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), i diritti e i doveri del dipendente pubblico, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature informatiche.