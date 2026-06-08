Valdieri, serata culturale in biblioteca: Alice Malerba presenta il romanzo "Come brace coperta"

La Biblioteca Comunale di Valdieri ospiterà venerdì 12 giugno, alle ore 21, un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla letteratura contemporanea. L'iniziativa, a ingresso libero e gratuito, vedrà protagonista la scrittrice Alice Malerba, che presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo, Come brace coperta.

L'incontro offrirà ai partecipanti l'opportunità di dialogare con l'autrice e approfondire i temi al centro di un'opera intensa e coinvolgente, capace di intrecciare memoria storica, vicende familiari e desiderio di riscatto sociale.

Ambientato tra il Polesine e il Piemonte del secondo dopoguerra, Come brace coperta racconta la storia di Nora Visentin, una giovane ragazza costretta a crescere troppo in fretta dopo la devastante alluvione del 1951. La tragedia spinge la sua famiglia ad abbandonare la terra natale per trasferirsi nel Vercellese, dove il lavoro nelle risaie promette nuove opportunità, ma riserva anche sacrifici e dure prove.

Attraverso gli occhi della protagonista, il romanzo ripercorre le trasformazioni dell'Italia rurale nella seconda metà del Novecento, raccontando il duro mondo contadino, le migrazioni interne e la lotta quotidiana per costruire un futuro migliore. Nora emerge come una figura femminile forte e determinata, animata da una profonda sete di emancipazione che la porterà a trasformare le difficoltà della vita in occasioni di crescita e successo.

Definito come un grande affresco dell'Italia del dopoguerra, il libro è una storia di resilienza, speranza e redenzione, nella quale acqua e terra, riso e vino diventano simboli di un percorso umano intenso e universale.

L'appuntamento rappresenta un'importante occasione per gli amanti della lettura e per tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino un'autrice capace di raccontare con sensibilità e forza narrativa le radici e le trasformazioni del nostro Paese.

L'incontro con Alice Malerba si terrà presso la Biblioteca Comunale di Valdieri venerdì 12 giugno 2026 alle ore 21. L'ingresso è libero e gratuito.