Barge e limitrofi, i medici aumentano temporaneamente il massimale di scelte

La situazione di carenza assistenziale che si è venuta a creare nel Comune di Barge e nelle zone limitrofe ha obbligato la Direzione del Distretto Nord-Ovest a prendere un provvedimento temporaneo per garantire l'assistenza medica ai cittadini.

Alcuni medici operanti nella zona hanno dato la disponibilità ad aumentare temporaneamente il proprio massimale di scelte, permettendo così agli utenti attualmente sprovvisti di assistenza medica di effettuare la scelta presso gli sportelli distrettuali o in modalità online.

La Direzione del Distretto Nord-Ovest ha precisato che tale scelta avverrà in sovrannumero e per un tempo determinato, con scadenza il 31 agosto 2026. Questa modalità di iscrizione è dovuta al fatto che, ad oggi, non è stato ancora possibile reperire un Medico Titolare o Incaricato per sostituire le carenze esistenti, lasciando molti cittadini senza un medico di famiglia assegnato.

Gli interessati possono consultare l'elenco dei medici di medicina generale operanti nel Comune di Barge e limitrofi, con relativa sede ed orario di ambulatorio, presso lo sportello multifunzionale o sul sito ASL CN1 alla voce "L'ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri". Il provvedimento temporaneo rappresenta una soluzione d'emergenza per سدare il vuoto assistenziale creato până a quando non sarà trovato un medico titolare che possa garantire assistenza continuativa alla popolazione.



