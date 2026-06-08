Santa Vittoria d'Alba, grande successo al vernissage di "Sospesa tra due mondi": Giovanna Galizio unisce Piemonte e Sicilia

Ieri domenica 7 giugno 2026 ha lasciato il segno il vernissage dell'evento artistico-culturale "Sospesa tra due mondi", curato dall'artista Giovanna Galizio. La manifestazione, patrocinata dall'Associazione Culturale Dreaming In Art assieme all'Associazione siciliana Agire, ha registrato un'enorme successo di pubblico nella stupenda location messa a disposizione dall'Azienda agricola Fratelli Rabino di Santa Vittoria d'Alba.

La protagonista dell'evento, Giovanna Galizio, ha spiegato il significato profondo della sua personale: "SOSPESA TRA DUE MONDI: questo è il titolo della sua personale. Da sempre vivo sospesa, immersa e calata in due mondi: il Piemonte di mio padre e la Sicilia di mia madre. Disegno e dipingo le colline del Roero ed il mare di Sampieri. Un equilibrio quasi perfetto, una convivenza speciale. Chi meglio di Camilleri può far conoscere la mia Sicilia al mio Piemonte? Così ho deciso di portare questo scrittore siciliano a Santa Vittoria D'Alba, tra i miei amici. Per farli innamorare del mio secondo posto del cuore."

L'artista, che vive tra Sampieri e Santa Vittoria d'Alba, è da sempre appassionata di disegno. Negli anni ha frequentato diversi corsi e partecipato a numerose mostre, affinando uno stile istintivo e personale. Le sue tecniche predilette sono matita, olio e acquerello, con una particolare attenzione alle espressioni dei volti e ai paesaggi, elementi che caratterizzano la sua produzione artistica e che hanno estremamente apprezzato dai numerosi visitatori presenti al vernissage. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di incontro culturale tra le due regioni, testimoniando come l'arte possa diventare veicolo di integrazione e scambio tra tradizioni diverse.