Brossasco premiato all’Expo della Sostenibilità: il modello “Brossasco 2030” diventa un’eccellenza provinciale

Il Comune di Brossasco è stato premiato all'Expo della Sostenibilità come uno dei comuni più virtuosi e sostenibili della provincia di Cuneo. Un riconoscimento prestigioso che non celebra una filosofia astratta, ma un modello amministrativo concreto: dimostrare che la transizione ecologica può e deve essere economicamente conveniente per le casse pubbliche e per le tasche dei cittadini.

"La sostenibilità non avrebbe mai potuto attecchire sul territorio se non avesse portato vantaggi reali e convenienze in termini di prezzo" – spiega il Sindaco. "Siamo riusciti a portare avanti il progetto strategico 'Brossasco 2030' impegnando pochissimi fondi del bilancio comunale, ma catalizzando l’aiuto, i contributi e le sovvenzioni di numerosi enti e aziende lungimiranti che hanno creduto nella nostra visione."

Di seguito viene riportato l'elenco dettagliato degli interventi strutturali che hanno permesso a Brossasco di raggiungere questo primato:

2018 – Il debutto della mobilità transfrontaliera elettrica: Installazione della prima stazione di ricarica elettrica del territorio. L'intervento è stato interamente offerto e finanziato dal fornitore del servizio. Grazie a questa infrastruttura a costo zero per il Comune, è stato finalmente reso possibile il collegamento stradale elettrico dall'Italia alla Francia attraverso il Colle dell'Agnello, prima impraticabile per questi veicoli.

2023 – Il primo polo energetico della Palestra Comunale: Realizzazione del primo impianto fotovoltaico sul tetto della palestra del paese, della potenza di 27 kW e dotato di un sistema di accumulo energetico all'avanguardia. L'opera è stata interamente finanziata tramite i contributi statali per l'efficientamento energetico previsti dal "Decreto Crescita" (D.L. n. 34/2019).

2024 - Potenziamento e totale autosufficienza della Palestra (Secondo lotto): Sfruttando la successiva annualità dei medesimi fondi statali da 50.000 euro per i piccoli comuni, è stato installato un ulteriore impianto fotovoltaico da 50 kW sempre sul tetto della struttura. Grazie a questo doppio intervento, oggi la palestra comunale si autoalimenta completamente dal punto di vista elettrico, azzerando i costi di gestione della struttura.

2025 Costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER): Il Comune ha fortemente voluto e promosso la nascita della Comunità Energetica di Brossasco, anticipando i fondi necessari per la sua costituzione. A differenza dei progetti speculativi delle grandi città o gestiti a scopo di lucro dai grandi operatori privati, la CER di Brossasco nasce e rimane rigidamente come un servizio pubblico, solidale e di prossimità a beneficio esclusivo dei residenti di Brossasco e paese confinanti.

2026 Efficienza della flotta logistica comunale: Grazie alle sinergie commerciali attivate, il fornitore di energia ha concesso in comodato d'uso gratuito un'auto elettrica per i servizi municipali. Il veicolo viene ricaricato direttamente dall'impianto fotovoltaico della palestra, azzerando sia i costi di acquisto che quelli di carburante.

2026 Potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL): È stato acquistato e verrà ritirato nei prossimi giorni un nuovo veicolo Fiat Doblò elettrico, destinato al trasporto pubblico locale. Anche in questo caso, il mezzo non grava sul bilancio comunale in quanto interamente coperto da un contributo del BIM Valle Varaita, e i costi di percorrenza saranno nulli poiché alimentato dall'energia solare autoprodotta.

Il futuro prossimo: La centralina idroelettrica. È in fase di definizione avanzata la trattativa per la realizzazione di una micro-centralina idroelettrica. Questo tassello permetterà, entro il 2030, di abbattere presumibilmente del 50% la spesa per i consumi elettrici di tutte le infrastrutture e gli stabili comunali.

Questo circolo virtuoso di investimenti, interamente coperti da partner privati e contributi sovracomunali, sta già producendo il suo risultato politico e sociale più importante: la sostenibilità ambientale si è trasformata in uno scudo fiscale per la popolazione. Grazie ai risparmi generati e alla lungimiranza della pianificazione, l'Amministrazione è riuscita a mantenere invariata e a non aumentare la pressione fiscale sui cittadini, garantendo al contempo servizi più moderni, puliti e gratuiti e la comunità energetica, promossa dal Comune, quando sarà a regime restituirà soldi ai cittadini associati

Il premio all'Expo della Sostenibilità dimostra che la pianificazione strategica di "Brossasco 2030" è un'eccellenza replicabile, dove la tutela dell'ambiente fa rima con il risparmio economico.