Sale Langhe, grande partecipazione alla giornata didattica dedicata al mondo venatorio

Sabato 6 giugno, presso l’area sportiva di Sale Langhe, si è svolta una partecipata giornata didattica organizzata dall’Atc CN 5 in collaborazione con il Comprensorio Alpino CN 6. La manifestazione ha registrato una numerosa presenza di cacciatori con i loro cani, ma anche di bambini e famiglie, che hanno potuto avvicinarsi al mondo venatorio e scoprirne i molteplici aspetti.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno assistito a diverse attività dimostrative, tra cui la presentazione dei rapaci, momenti dedicati al mondo delle api e altre iniziative pensate per far conoscere tradizioni, competenze e valori legati al territorio. Un’occasione di incontro e divulgazione che ha saputo unire passione, curiosità e partecipazione.

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la presenza del vicepresidente della Provincia, Massimo Antoniotti, e dell’onorevole Francesco Bruzzone. La giornata è stata definita molto interessante dagli organizzatori e dai presenti, anche per il clima di collaborazione che ha accompagnato l’intero evento.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Atc CN 5, alla presidente Chiara Petrini e ai suoi collaboratori per aver reso possibile l’iniziativa, così come a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’appuntamento. Un riconoscimento speciale è andato ai volontari della Polisportiva Salese, al presidente Davide Longo e ai cacciatori presenti, con una menzione particolare per quelli di Sale Langhe.