Si inaugura il restauro conservativo dell’edicola sacra posta sul ponte della “Madonnina”

Un luogo di transito e di passaggio che custodisce una storia unica e simbolica: l’edicola votiva che impreziosisce da sempre il ponte di collegamento tra Breo e il Rinchiuso (al punto da averne favorito la denominazione di “ponte della Madonnina”), infatti, è miracolosamente scampata alle distruzioni naziste del 28 e 29 aprile 1945, per poi essere di nuovo posata in loco con il rifacimento dell’infrastruttura nel 1948. Più complicata, invece, la genesi del dipinto, di autore ignoto, risalente addirittura al XVII secolo ma più volte rimaneggiato nel corso dei decenni. Gli agenti atmosferici, il traffico e le sollecitazioni fisiche, tuttavia, ne avevano minato l’aspetto estetico e la solidità strutturale. E così, grazie all’interessamento e al finanziamento dell’Inner Wheel Club di Mondovì, sentita la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e in collaborazione con gli uffici comunali, quel piccolo manufatto è oggi pronto ad essere riammirato dopo un attento restauro conservativo curato dalle professioniste Barbara Venuti e Stefania Trombetta, intervenute rispettivamente sull’affresco e sulla cornice lignea.

«Grazie innanzitutto all’Inner Wheel di Mondovì e in particolare alla sua presidente, Gianna Ghiazza, per la sensibilità e la generosità mostrate» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora. «La “Madonnina” è da sempre un simbolo affettivo per tutti i cittadini e poterla oggi riammirare sotto una nuova veste, non può che riempirci di orgoglio. Grazie anche alla Soprintendenza e alle singole restauratrici per questa importante attività di conservazione storico-artistica: la collaborazione venutasi a creare tra enti, istituzioni e privati cittadini testimonia la solidità della Comunità monregalese, capace di attivarsi e di impegnarsi per la salvaguardia dei beni comuni».

Appuntamento, allora, per sabato 13 giugno alle ore 16.00 nei pressi del ponte della Madonnina per una breve cerimonia di inaugurazione.