Castellar, importante delibera a favore della popolazione: 70mila euro per giovani, famiglie, over 65

Il Consiglio municipale di Castellar ha deliberato venerdì scorso 5 giugno gli indirizzi delle misure compensative a favore della popolazione castellarese, con sia i criteri con cui viene attuata l’iniziativa, sia le ipotesi di riparto del budget di 70.000 euro a disposizione di tali misure.

Le azioni sono rivolte ai giovani, agli over 65 ed alle famiglie.

Per i giovani si intendono incentivare il diritto allo studio, gli scambi interculturali, l'apprendimento della lingua straniera ed esperienze linguistiche, lo sport e cultura. Per gli over 65 (al 31.12.26) si punta a favorire l'aggregazione, la cultura e il benessere.

Nello specifico, le proposte e gli orientamenti espressi dal Consiglio municipale riguardano un nutrito elenco di azioni compensative: maggiorazione del rimborso per il trasporto pubblico fino a 380 euro a ragazzo/a con estensione del diritto fino alla fine della scuola secondaria di secondo grado e per tutte le destinazioni, non più solo per Saluzzo.

Le misure riguardano inoltre azioni compensative per vacanza studio all’estero; per mobilità internazionale per studio (anno scolastico all’estero); per costi universitari di alloggio; per attività annuali sportive e culturali;

Per quanto è relativo invece agli over 65, tra le azioni di benessere anche il soggiorno aggregativo-culturale gratuito per loro stessi e coniuge, con accompagnatore o guida. Sono state portate esemplificazioni con un'ipotesi di soggiorno dal 16 al 18 ottobre in Umbria, a Perugia-Assisi-Gubbio. In campo anche il rimborso tassa rifiuti anno 2025 per il fabbricato abitativo del nucleo familiare.

Le misure elencate si aggiungono al quelle già attive nel municipio: il Bonus bebè di 1.000 euro per bambino, il ⁠progetto giovani con educatrici di 10.000 euro l'anno, il ⁠rimborso trasporto pubblico scuola dell’obbligo di 340 euro a studente; i ⁠servizi scuola di valle (preingresso, agevolazioni mensa, trasporto scuolabus) di 1.083 euro bambino/a

L’Iter ora prevede il passaggio in consiglio comunale dei criteri e l’esame e la deliberazione della giunta comunale e conseguente attuazione degli uffici, poi verranno pubblicati gli importi e comunicate tutte le informazioni per l’accesso alle azioni.

"Questo è un momento importante per la nostra Comunità - evidenzia il prosindaco Eros Demarchi - perché mettiamo in pratica quanto previsto dalla legge Del Rio e dal progetto di fusione per incorporazione a suo tempo predisposto tra i due Comuni. Con questa delibera d’indirizzo e orientamento delle misure compensative il Municipio di Castellar compie un azione forte e concreta, definirei unica, per capirci diamo indirizzo di investire l’equivalente del 33% del bilancio dell’ex Comune di Castellar, direttamente a favore della popolazione, per sostenere giovani, over 65 e famiglie.

"Con orgoglio e senso di responsabilità, confermiamo l’impegno di questo consiglio municipale: trasformare le risorse in opportunità concrete per i castellaresi, punto sul quale la mia squadra ha creduto e puntato fortemente fin dalla stesura del progetto amministrativo. Premesso che abbiamo la gran fortuna di poterlo fare grazie ai fondi fusione, abbiamo scelto di mettere al centro le persone e le loro opportunità: diritto allo studio, scambi interculturali, apprendimento delle lingue, sport e cultura per le nostre ragazze e ragazzi, aggregazione, cultura e benessere per i nostri over 65. E’ un investimento nel presente e nel futuro di Castellar. Ora proseguiamo con l’iter previsto, confidando nel passaggio in consiglio comunale per i criteri, e nell’esame e deliberazione della giunta comunale".