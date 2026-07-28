Il Movi Lounge Bar, situato all'interno del Movicentro di Cuneo, amplia il proprio servizio anticipando l'orario di apertura alle 6:00 del mattino, con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento accogliente a chi arriva in città in treno o autobus nelle prime ore della giornata.
La scelta nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze dei numerosi turisti, pendolari e viaggiatori che ogni giorno transitano dal Movicentro di Cuneo, garantendo loro la possibilità di iniziare la giornata con una colazione, un caffè o un momento di relax prima di scoprire le bellezze di Cuneo e del suo territorio.
Con questa iniziativa, il Movi Lounge Bar conferma la propria attenzione verso l'accoglienza e la qualità del servizio, contribuendo a valorizzare il ruolo del Movicentro come porta d'ingresso della città e delle sue valli e offrendo un servizio sempre più vicino alle esigenze di cittadini e visitatori.
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Attualità | 28 luglio 2026, 10:04
Il Movicentro di Cuneo anticipa l'apertura alle 6:00 del mattino
L'obiettivo è offrire un punto di riferimento accogliente a chi arriva in città in treno o autobus nelle prime ore della giornata
Il Movi Lounge Bar, situato all'interno del Movicentro di Cuneo, amplia il proprio servizio anticipando l'orario di apertura alle 6:00 del mattino, con l'obiettivo di offrire un punto di riferimento accogliente a chi arriva in città in treno o autobus nelle prime ore della giornata.