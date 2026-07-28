Garessio, cultura e natura protagoniste del weekend: grande partecipazione per mostra e presentazione del libro "Alberi Maestri"

Un fine settimana all'insegna della cultura, della fotografia e della valorizzazione del territorio ha richiamato un folto pubblico a Garessio, dove due appuntamenti consecutivi hanno riscosso un significativo successo di partecipazione.

Venerdì è stata inaugurata, nei locali messi gentilmente a disposizione dalla signora Pia Cagno, la mostra fotografica "Andar per giardini". L'esposizione propone un suggestivo dialogo tra gli scatti dedicati ai paesaggi naturali della Val Tanaro, realizzati da Aldo Acquarone, e le immagini dei raffinati giardini inglesi fotografati da Loredana Canavese. Un percorso che accompagna il visitatore alla scoperta della bellezza del paesaggio, mettendo a confronto la natura spontanea della valle con l'arte del giardino.

Domenica 26 luglio, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, la presentazione del libro "Alberi Maestri" si è svolta negli stessi locali che ospitano la mostra fotografica. Il trasferimento al coperto non ha però scoraggiato il pubblico, che ha partecipato numeroso all'incontro.

Il volume è un'antologia di racconti dedicati agli alberi che fanno da corona alle borgate della Val Tanaro, custodi della memoria, della storia e dell'identità del territorio. Attraverso le diverse narrazioni, il libro invita a riscoprire il profondo legame tra le comunità della valle e il patrimonio arboreo che caratterizza il paesaggio locale.

Entrambe le iniziative hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, a conferma dell'interesse per eventi che promuovono la cultura e valorizzano il patrimonio naturale della Val Tanaro.

L'Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla signora Pia Cagno per la generosa concessione dei locali, che hanno ospitato la mostra e consentito, grazie alla loro disponibilità, lo svolgimento della presentazione del libro nonostante il maltempo.

La mostra fotografica "Andar per giardini" resterà aperta al pubblico tutti i sabati e le domeniche fino al 30 agosto, offrendo a residenti e visitatori un'ulteriore occasione per ammirare gli splendidi paesaggi della Val Tanaro e l'eleganza dei giardini inglesi attraverso gli scatti di Aldo Acquarone e Loredana Canavese.

