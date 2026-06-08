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Ciclismo | 08 giugno 2026, 07:53

CICLISMO / Elisa Balsamo commenta il suo storico Giro Women: “Quattro vittorie e la maglia rossa… è stato fantastico!” [VIDEO]

La peveragnese è entusiasta: “Terminare la Corsa Rosa a Saluzzo davvero incredibile”

Il passaggio di Elisa Balsamo sulla salita di Paesana

Il passaggio di Elisa Balsamo sulla salita di Paesana

Si è conclusa ieri, domenica 7 giugno, la 37a edizione del Giro Women. A fare da cornice al gran finale è stata la città di Saluzzo che ha incoronato l’olandese Demi Vollering.

A vincere la nona frazione è invece stata la campionessa italiana Elisa Longo Borghini che ha trionfato allo sprint in Via Circonvallazione.

Per la “Granda” è stata una Corsa Rosa trionfale grazie ai quattro successi parziali di Elisa Balsamo. La portacolori della Lidl-Trek ha inoltre vinto la classifica a punti. Per la 28enne di Peveragno rimane anche la grande soddisfazione di aver indossato per tre giorni la maglia rosa.

Queste le parole di Elisa Balsamo al termine della nona e ultima tappa (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

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