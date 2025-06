Grande partecipazione e tante Penne Nere al 24° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero a Castagnito [FOTO e VIDEO]

Grande partecipazione di pubblico e di Penne Nere al 24° Raduno Intersezionale degli Alpini del Roero, cominciato ieri, sabato 7 giugno, con il ritrovo presso la Croce Luminosa di Montà e gli Onori ai Caduti ed ai Dispersi della Campagna di Russia.

Con l’arrivo della Fiaccola Alpina portata a Castagnito dal Gruppo Sportivo Sezionale e con il concerto del Coro Stella Alpina presso la Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe, sono cominciati i festeggiamenti nel paese roerino che ha ospitato l’edizione 2025 della sentitissima manifestazione.

Come hanno annunciato il cerimoniere Roberto Romanetto e il coordinatore degli Alpini del Roero Vittorino Rosso, ben 69 Gruppi Alpini hanno dato l’adesione, con 6 Vessilli sezionali e 13 Gonfaloni Comunali, per una partecipazione che ha visto circa 600 commensali al “Rancio Alpino” servito nella tensostruttura in piazza Cesare Battisti.

Presenti molte autorità, a partire dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al senatore Giorgio Maria Bergesio, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, al consigliere regionale Daniele Sobrero e a quasi tutti i sindaci del Roero, fra cui Gianni Fogliato di Bra, Enrico Faccenda di Canale e Simone Manzone di Guarene, e naturalmente al sindaco di Castagnito Giulio Cortese, che insieme al capogruppo alpino, ed ex-sindaco Felice Isnardi ha dato il benvenuto a tutti, ricordando altresì la presenza di Marco Perosino, figura di spicco del Roero, di Mario Canova in rappresentanza della Fondazione CRC e di presidente e vice presidente degli Alpini di Cuneo, Davide Spedale e Francesca Semeraro.

Nel breve intervento Alberto Cirio ha raccontato la sua recente esperienza in Ucraina, sottolineando l’importanza della presenza di tanti bambini delle scuole castagnitesi, “portatori di speranza” per un futuro senza più guerre.

Un numeroso gruppo di bimbi, accompagnati dalla maestra Stefania Manassero, ha infatti sfilato insieme agli Alpini, aprendo la strada alle bande musicali di Montà e Govone.

La sfilata si è sviluppata nelle vie del paese grazie alla perfetta organizzazione di Alpini e Comune, appoggiata da volontari della Protezione Civile e dalla presenza dei carabinieri della stazione di Govone.

Il prossimo raduno intersezionale degli Alpini del Roero si svolgerà nel 2026 a Sanfrè.