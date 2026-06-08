Confapi Cuneo segnala “Golden Hours”: a Savigliano un incontro dedicato a longevità, benessere e performance

Confapi Cuneo segnala agli imprenditori del territorio un appuntamento esclusivo dedicato alla salute, alla longevità e al benessere personale e professionale. Giovedì 11 giugno, dalle 17:00 alle 21:00, presso La Sirenetta Resort di Savigliano, in Strada Solerette 11, si terrà “Golden Hours, dove la scienza incontra il benessere”, un evento pensato per chi ogni giorno guida imprese, prende decisioni, affronta responsabilità e desidera investire anche sulla propria qualità di vita.

Il cuore dell’incontro sarà il Longevity Talk “Regole d’Oro per una Vita in Salute”, un percorso immersivo e interattivo che porterà i partecipanti ad approfondire i temi della longevità attraverso il contributo di medici, esperti e professionisti della biologia molecolare.

L’obiettivo è trasformare conoscenze scientifiche avanzate in strumenti concreti e applicabili nella vita quotidiana. Si parlerà dei 12 pilastri scientifici della longevità, con un taglio pratico e orientato al miglioramento della salute, dell’energia, della lucidità e della performance.

L’iniziativa nasce con una visione chiara: il benessere non è più un tema separato dal mondo del lavoro. Per chi guida un’azienda, prendersi cura di sé significa anche migliorare la propria capacità di affrontare le sfide, gestire lo stress, mantenere energia nel tempo e costruire relazioni più solide.

In questo senso, “Golden Hours” non sarà soltanto un incontro divulgativo, bensì un’esperienza di crescita personale e professionale. Un momento pensato per gli imprenditori che rappresentano il cuore produttivo del territorio cuneese e che desiderano aprirsi a una riflessione nuova sul rapporto tra salute, lavoro, equilibrio e futuro.

Accanto ai contenuti scientifici, l’evento offrirà anche un’occasione di networking di qualità, in un contesto riservato e curato, dove il confronto tra imprenditori potrà diventare parte integrante dell’esperienza.

La scelta della cornice, La Sirenetta Resort di Savigliano, contribuisce a rendere l’appuntamento ancora più particolare: un luogo adatto a favorire ascolto, relazione e condivisione, lontano dai ritmi abituali della giornata lavorativa.

L’evento è a numero chiuso e su invito.

Per accreditarsi è necessario scrivere a: meeting@confapicuneo.it