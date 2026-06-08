Tesisquare nomina Salvatore Paparelli come amministratore delegato

Tesisquare annuncia la nomina di Salvatore Paparelli come nuovo amministratore delegato della società, confermando Giuseppe Pacotto nel ruolo di presidente. La scelta si inserisce nel percorso di rafforzamento manageriale del Gruppo con sede a Bra e accompagna una nuova fase di crescita orientata a espansione internazionale, di consolidamento della governance e valorizzazione delle competenze tecnologiche sviluppate dall’azienda.

Paparelli porta in Tesisquare una lunga esperienza in contesti nazionali e internazionali: nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli apicali in Sony Italia e Sony Europe, maturando competenze in ambito Operations, Supply Chain, Sales&Marketing e gestione di organizzazioni complesse su scala internazionale.

“Sono orgoglioso di entrare in Tesisquare in un momento così significativo per l’azienda, caratterizzato da risultati solidi, una forte spinta internazionale e un piano industriale ambizioso – dichiara Salvatore Paparelli, amministratore delegato di Tesisquare –. La supply chain è uno degli ambiti più strategici per la competitività delle imprese: tecnologia, dati, integrazione e velocità di esecuzione sono elementi decisivi per affrontare mercati sempre più complessi. L’obiettivo è guidare un percorso manageriale di crescita dell’azienda, facendo leva sulle competenze già presenti e accelerando lo sviluppo su scala internazionale, nel rispetto dei valori di fondo dell’azienda orientati alla valorizzazione del capitale umano”.

“Negli ultimi anni abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando la nostra presenza in Europa e avviando le prime operazioni in Nord America. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la nostra esposizione sui mercati esteri, con l’ambizione di far crescere notevolmente la quota di fatturato generata da clienti attivi a livello internazionale” dichiara Giuseppe Pacotto, fondatore e presidente di Tesisquare. “La nomina di Salvatore Paparelli rappresenta un passaggio rilevante in questo percorso: il suo profilo manageriale e la sua esperienza in contesti globali contribuiranno a rafforzare l’azienda, accompagnandola velocemente nella prossima fase di crescita del Gruppo”.

Fondata da Giuseppe Pacotto nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Nel 2025 la società ha raggiunto un fatturato consolidato di 65,2 milioni di euro, con una presenza in oltre 40 Paesi e un tasso di customer retention del 99%. L’azienda è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa il 9% del fatturato in R&D. Tesisquare conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, del food&beverage, della GDO, dell’industria e della logistica a livello nazionale e internazionale.