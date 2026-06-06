L'incontro giusto esiste. Conosci, sorridi, innamorati con Anna&Anna

Più incontri, più possibilità, per chi cerca qualcosa di vero. Relazioni autentiche, incontri di qualità per chi cerca di più. Basta chat, incontra dal vivo. Il prossimo incontro può cambiare tutta la tua vita. Credici, noi ci crediamo.

Chiamaci al 3403848047, la tua vita potrebbe cambiare! Siamo l’Agenzia per single Anna e Anna in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Tommaso single, 38 anni

Tommaso, libero professionista nel settore dell'informatica, 38enne, alto, fisico atletico, bel sorriso, barba curata, grandi occhi verdi, nel tempo libero insegna ai bambini il gioco del basket, è un uomo serio e crede nel valore della famiglia, è stanco di rapporti inconcludenti e vorrebbe incontrare l'Amore vero, e se incontrasse la donna giusta, gli piacerebbe chiederle di sposarlo e avere figli… chiamalo al 3403848047!

Marco single, 47 anni

Marco, è un uomo romantico, sognatore, molto sensibile, 47enne, alto, brizzolato, occhi azzurri, ingegnere edile, è single, non ha avuto figli, il suo desiderio più grande è di incontrare una donna dai gusti semplici, che ami la natura e gli animali, crede che un rapporto di coppia debba essere passionale e coinvolgente, e non si accontenta di niente di meno, se ci credi anche tu, chiamalo …Chiamalo al 3403848047

Giorgio single, 56 anni

Giorgio, bell'uomo, alto, fisico prestante, capelli neri brizzolati, occhi profondi scuri, sorriso che ammalia e conquista, 56enne, sempre ben vestito, garbato, imprenditore, ama il ballo e la buona compagnia, e' un bravissimo cuoco, e la casa sempre piena di amici, conoscerebbe signora carina, sincera, intenzionata a innamorarsi di nuovo, perchè è convinto che l'Amore non ha età, e al cuore non si comanda…Chiamalo al 3403848047

Alberto single, 67 anni

Alberto, leale, onesto, con i sani principi di una volta, ex titolare di una gioielleria, ora in pensione, 67enne, vedovo, molto facoltoso, gentile nei modi, generoso, gioca a scacchi, legge molto, ama viaggiare, alto, ha una bella presenza, bellissimi occhi blu, barba curata, incontrerebbe signora da amare e rispettare e con cui godersi la vita...... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Daniela single, 30 anni

Daniela, non si è ancora sposata, ma crede nel matrimonio e nella famiglia, 30enne, molto carina, vive con i genitori, sarebbe anche disponibile a trasferirsi se incontrasse un uomo semplice, lei è una magnifica ragazza, con due splendidi occhioni azzurri, è bionda, ha un fisico snello, ma soprattutto è una ragazza seria, onesta, fa l'apicoltrice, è italiana …Chiama al 3403848047!

Simona single, 40 anni

Simona, per amicizia iniziale e futuro insieme, 40enne, bella donna, fisico prorompente, sempre vestita in modo femminile, operaia tessile, ama la buona cucina, e stare con gli amici, è una bella persona, si occupa di volontariato, incontrerebbe uomo, non importa l'età, ma possibilmente rispettoso, tranquillo, con cui vivere una relazione seria. .... Chiama al 3403848047!

Rosa single, 52 anni

Rosa, donna, dai modi garbati, gentile con tutti, 52enne, bella bionda, occhi chiari, bel sorriso simpatico, vedova, ha un figlio già sposato, ama camminare in montagna, ma anche rimanere in casa a cucinare o a leggere un buon libro, nella sua vita manca solo un bravo signore che la sappia apprezzare, e con cui vivere un rapporto di reciproca stima …. Chiama al 3403848047!

Anna single, 64 anni

Anna, ha sempre lavorato in campagna, vedova, ora in pensione, è una donna pratica, schietta, ha 64 anni è giovanile, bionda, grandi occhi castani, molto carina, automunita e economicamente indipendente, volontaria pro-loco, le piacerebbe incontrare un uomo, anche più maturo, semplice, con cui vivere serenamente e farsi buona compagnia. …. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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