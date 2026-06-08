A Cherasco la musica d'autore diventa ecoresponsabile: nel parco Tesiland il concerto dell'Italian Spirit Trio

Venerdì 19 giugno il parco Tesiland di Roreto di Cherasco ospiterà una serata speciale dedicata alla musica d’autore italiana con il concerto dell’Italian Spirit Trio, progetto che unisce eleganza, contaminazione sonora e grande esperienza internazionale. La serata è realizzata con il sostegno di Fondazione Crc e in collaborazione con Tesisquare.

Nel verde dello spazio naturalistico nato nell’area di Tesisquare, il concerto rappresenta un’occasione per vivere la musica in un contesto aperto, sostenibile e legato al territorio. L’evento rientra infatti nella programmazione di Green Music, associazione di promozione sociale impegnata nell’organizzazione di spettacoli in contesti naturali e a basso impatto ambientale. La missione del sodalizio è proporre concerti all’aperto alimentati da energie rinnovabili e caratterizzati da una sonorizzazione ridotta, coniugando qualità artistica e transizione ecologica.

Protagonisti sul palco saranno Marco Vezzoso alla tromba, Alessandro Collina al pianoforte e Andrea Marchesini alla batteria. Dopo anni di collaborazioni e tournée in tutto il mondo, i musicisti portano a Cherasco il loro nuovo progetto speciale strumentale Italian Spirit, un percorso che propone i grandi classici dei cantautori italiani attraverso sonorità jazz, classiche e world music. Nel repertorio la tromba sostituisce la voce, trasformando le melodie più celebri in un’esperienza strumentale intensa ed evocativa.

Il concerto inizierà alle ore 21.00 presso il parco Tesiland, in via Savigliano 48 a Roreto di Cherasco. In caso di maltempo l’evento si sposterà al chiuso presso la chiesa di San Gregorio, in via dell’Ospedale 25 a Cherasco. L'ingresso è libero.

"Cherasco crede fortemente nel valore della cultura come strumento di dialogo tra persone, territorio e ambiente. Ospitare iniziative come questa significa valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico attraverso forme di spettacolo sostenibili", dichiara la delegata alla cultura Mara Degiorgis. "Il paesaggio delle Langhe, insieme ai nostri parchi, rappresenta il contesto ideale per accogliere eventi che uniscono qualità artistica e attenzione ecologica. I concerti promossi da Green Music dimostrano come sia possibile vivere la musica in modo nuovo, con un impatto ambientale ridotto ma con una forte capacità di coinvolgimento emotivo".