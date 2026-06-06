Fossano, i consiglieri di minoranza avviano una raccolta di informazioni e segnalazioni sulla fibra ottica

I sei consiglieri di minoranza del Consiglio Comunale di Fossano, componenti delle liste Direzione Comune, Fossano Democratica e ViviAmo Fossano, rendono noto di aver avviato una raccolta di informazioni e testimonianze sulla situazione della connettività a banda ultralarga del territorio fossanese. Negli ultimi mesi sono giunte segnalazioni di possibili diƯicoltà di accesso alla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), la tecnologia che consente di portare la fibra direttamente nelle abitazioni e nelle sedi di attività economiche, e che rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la competitività delle imprese, la qualità dei servizi e lo sviluppo del territorio.

Lo rendono noto i consiglieri Simona Ballario, Francesco Balocco, MirellaBrizio Mirella, Lorenzo Cassine, Simone Chiapello e Paolo Lingua.

Tra le problematiche segnalate figurano anche richieste di contributi economici per la realizzazione degli allacciamenti alla rete particolarmente elevati, la richiesta della disponibilità di più utenti come condizione per avviare la procedura di collegamento e la presenza, in ampie zone dell'area urbana fossanese, di un numero limitato di operatori tra cui scegliere.

L'obiettivo dell'iniziativa è ricostruire un quadro quanto più completo possibile della situazione, attraverso le segnalazioni dei cittadini e delle attività economiche, oltre che mediante le informazioni disponibili presso il Comune, per le quali si sta formalizzando una richiesta di accesso agli atti. Si invita chiunque desideri condividere la propria esperienza a contattarli al numero 3203112115 o all’indirizzo mail noiperfossano@gmail.com.